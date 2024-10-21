"Не движемся с нужной скоростью" — В Минэкономики призвали IT-сектор Беларуси объединиться. Зачем?

Опубликовано: 21.10.2024 18:28 , Обновлено: 21.10.2024

Первый заместитель министра экономики Андрей Картун заявил, что доля IT-сектора в ВВП Беларуси упала до 5% и продолжает снижаться. По его словам, такая тенденция "вызывает опасения на государственном уровне", поскольку сокращение доли IT в экономике будет сдерживать инновации в банковском секторе и скорость их внедрения.

Андрей Картун подчеркнул, что синергия банков и IT – самая высокая. Министерство экономики обеспокоено сложившейся ситуацией, так как всё это может привести к “отставанию в развитии банков от мирового уровня”. Несмотря на то, что большинство белорусских финучреждений предлагают мобильные приложения, которые позволяют не обращаться в отделение напрямую, “нужно идти дальше”, заявил чиновник.

[info_b]Согласно данным Евразийского банка развития, если в 2021 году доля IT в ВВП страны составляла 7,4%, то в 2022 – 6,6%, а в 2023 – 5,5%. Число занятых в этой сфере тоже пока идёт на спад: в 2021 году в IT-секторе работало свыше 125 тысяч человек, в 2022 – 119,8 тысячи, а в 2023 – 105,3 тысячи.[/info_b]

Картун напомнил, что основной тренд в мире – это использование искусственного интеллекта. Однако в нашей стране он пока не получил массового использования. В то время, когда белорусские банки используют ИИ для распознавания подозрительных транзакций, он уже “практически выдаёт” кредиты, следит за безопасностью банкоматов и помогает создавать новые продукты.

“Тем временем мировые тенденции – это цифровые банки, криптовалютные сервисы, создание для них регуляторных условий. И здесь мы не движемся с нужной скоростью, есть риск отставания”, — отметил первый заместитель министра экономики.

Кроме того, он добавил, что цифровой суверенитет означает переход на отечественное программное обеспечение, и сейчас это становится главным фактором конкурентоспосбности экономики. Поэтому Минсвязи развернуло работу среди госбанков: планируется, что в ближайшее время появятся “стимулирующие меры” для IT-сектора, которые предполагают льготное финансирование компаний, передал Интернет-портал Myfin.

“Отдельный банк или IT-компания не сможет потянуть этот процесс. Считаем, что IT-сектор мог бы объединиться для создания системного ПО. Приходится учитывать, что реальный сектор столкнулся с рисками иностранного ПО. И предложив отечественные решения, мы сможем масштабировать эффект на экономику”, — предложил Андрей Картун.

Ранее Telegraf.news писал, что Всемирный банк обновил свой периодический обзор “Глобальные экономические перспективы”. В нём специалисты международной финансовой организации озвучили прогноз экономического роста для отдельных регионов и стран и мировой экономики в целом. Экономическую ситуацию, складывающуюся в Европе, они описали как “стабильность на фоне вялого роста”, а вот прогноз для Беларуси улучшили, по сравнению с весной этого года.

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Беларуси. Во сколько оценили рост ВПП?