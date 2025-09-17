Не больше 160$. Один из банков Беларуси ввёл лимиты на наличные за границей через платежные сервисы

Опубликовано: 17.09.2025 15:43 , Обновлено: 17.09.2025

Белагропромбанк 17 сентября предупредил своих клиентов, что теперь они могут снять со своей карты в банкоматах за границей лишь ограниченную сумму наличных через популярные платежные сервисы, такие как Samsung Pay или Swoo Pay.

Введение лимитов на снятие наличных через платежные сервисы в банке объяснили заботой о безопасности банковских операций и желанием защитить денежные средства клиентов.

В зависимости от настроек, которые отличаются для различных банковских карт, максимальная сумма, доступная для снятия может составлять:

500 рублей,

160 долларов,

либо 135 евро.

Если же человеку потребуется снять за границей большую сумму, в Белагропромбанке посоветовали клиентам воспользоваться классической банковской платежной карточкой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что другой белорусский банк, Беларусбанк, недавно выпустил новую карту Visa Gold под названием «Мужской клуб». Банк преподнёс её как продукт «для современных мужчин» и предложил набор бонусов, ориентированных на мужские интересы.

Белорусский банк выпустил карточку только для мужчин