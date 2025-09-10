Белорусский банк выпустил карточку только для мужчин

Опубликовано: 10.09.2025 14:42 , Обновлено: 10.09.2025

Беларусбанк выпустил новую карту Visa Gold под названием «Мужской клуб». Банк преподнёс её как продукт «для современных мужчин» и предложил набор бонусов, ориентированных на мужские интересы.

Банк пообещал по карте повышенный кэшбэк. Владелец может выбрать одну из пяти «любимых» категорий: «Автомобиль», «Дом», «Путешествие», «Развлечения» или «Спорт».

На покупки в этой категории будет начисляться 3% кэшбэка, а на все остальные из списка — 1%. Максимальная сумма возврата в месяц ограничена 70 рублями, сообщили в банке.

Кроме того, в пакет вошла бесплатная дополнительная карта Visa Gold, которую можно оформить на другого человека (в том числе супругу или девушку).

Стоимость выпуска карты для резидентов Беларуси зависит от способа оформления: от 10 рублей за виртуальную до 20 рублей за пластиковую в отделении банка.

Обслуживание будет бесплатным, если тратить по ней от 600 рублей в месяц. Если траты меньше, ежемесячная плата составит 5 рублей.

К слову, у банка есть карточные продукты исключительно для женщин — «Леди» и «Леди Signature». Эти карты включают бонусы, ориентированные на женские интересы, и «Консьерж-сервис». Однако и стоят они дороже.

К слову, БНБ-Банк на днях также пересмотрел свою линейку карточных продуктов и пакетов услуг.

Банк возобновил выпуск карт Visa Platinum в рамках новых пакетов Premier Lite и Premier Lite Special, а также вернул Visa Classic для продукта «Оранжевая карта» и некоторых зарплатных проектов.

В то же время, как сообщили в банке, прекращается выпуск и перевыпуск карт Visa Gold, Mastercard Gold и Visa Platinum (не в рамках новых пакетов). Действующие карточки будут работать до окончания своего срока, после чего их заменят на карты классом ниже.

Кроме того, для бесплатного обслуживания некоторых премиальных карт теперь нужно иметь зарплату от 8 тысяч рублей в месяц.

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