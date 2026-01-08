"Настоящая находка" - минчане поделились местами с изобилием кофе по "божеским" ценам

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Опубликовано: 08.01.2026 13:18 , Обновлено: 08.01.2026

В соцсети Threads развернулось горячее обсуждение "секретного" места в Минске, где можно купить натуральный кофе по "божеским" ценам, чуть ли не в полтора раза дешевле, чем в крупных торговых сетях. Впрочем, ему нашлась альтернатива, воспользоваться которой могут не только жители белорусской столицы.

“Настоящей находкой” для одной из обитательниц Threads оказались цены столичного рынка “Экспобел”, который специализируется на мелком опте, но где можно купить товары и в розницу. Цены на немецкий шоколад, кофе из той же Германии и Италии девушку приятно удивили и она решила поделиться фото заинтересовавшего её ассортимента в соцсети. Её пост вызвал живой интерес и у других пользователей, набрав меньше чем за сутки почти 165 тыс. просмотров.

Цены, действительно, оказались привлекательными. К примеру, полкило немецкого кофе популярной марки Dallmayr на “Экспобеле” продают за 36 рублей, тогда как за такую же пачку в сервисах доставки популярных торговых сетей просят от 50 до 55 рублей, то есть в полтора раза больше.













Судя по комментариям, для многих минчан это “секретное” место с “божескими” ценами - не такое уж и секретное, но с учётом того, что находится рынок на окраине города, за кольцевой, выбираются туда далеко не все и не так часто. Да и учитывая то, что серьёзной закупки на рынок точно придётся выбираться на авто, стоимость бензина, потраченного на шоппинг, придётся включить в итоговую стоимость покупок.

Между тем, нашлась альтернатива, доступная не только жителям столицы, но и другим белорусам: на популярном маркетплейсе Emall цена полукилограммовой пачки Dallmayr, как оказалось, не так уж и выше - всего 38,5 рубля. А сейчас на него и вовсе действует скидка в 10% и пачку можно взять за 36,8 рубля .

Кстати, недавно на фоне глобального кризиса на рынке кофе появился бельгийский стартап, который придумал оригинальное решение проблемы. Предприниматели предложили заменить дорогущий кофе весьма неожиданным растением, которое выращивается повсеместно, в том числе в Беларуси.

Белорусам приготовиться? Бельгийский стартап придумал, как заменить дорогущий кофе этим растением