На сколько подорожают кредиты для белорусов? Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска

Опубликовано: 27.11.2023 18:41 , Обновлено: 27.11.2023

В Национальном банке Беларуси 27 ноября сообщили об утверждении значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) на декабрь 2023 год. Исходя из них в следующем месяце должны подорожать некоторые кредиты.

Так, по информации регулятора, с 1 декабря по новым кредитам в национальной валюте предельная ставка составит:

для физических лиц — 15,25% годовых (в ноябре была 14,61% годовых); для юридических лиц — 10,99% годовых (в ноябре была 10,82% годовых). Как правило, увеличение РВСР приводит к повышению ставок по значительному числу кредитов в большинстве белорусских банков.

Последний раз РВСР увеличивали 15 месяцев назад — в сентябре 2022 года. После их снижали, а с июля 2023 года — просто продляли.

Ранее Телеграф писал, что Нацбанк представил обновлённый перечень системно значимых банков на 2024 год. Банки традиционно разделены на две категории и по сравнению с нынешним годом в списках есть некоторые изменения. Посмотрели, какие банки, по мнению финансового регулятора, наиболее безопасны с точки зрения ведения бизнеса и сохранности вкладов.

Нацбанк обновил список системно важных банков Беларуси на 2024 год