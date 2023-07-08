75 рублей за кило земляники. Узнали цены на лесные и садовые ягоды в Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 08.07.2023 08:43 , Обновлено: 15.11.2024

В Беларуси в самом разгаре ягодный сезон: на рынках и в магазинах сейчас можно найти как лесные, так и садовые сезонные ягоды, но цены на них не всегда радуют. Посмотрели, сколько придётся выложить за килограмм лесной земляники или черники, а также по чём продают белорусскую вишню, клубнику и голубику.

Самая дорогая ягода сейчас, похоже - лесная земляника . На минском Комаровском рынке за маленький стаканчик этой ягоды продавцы просят 15 рублей, сообщил портал Onliner.by. Такое же количество садовой земляники можно купить за 10 рублей.

Как выяснилось, в такой стаканчик влазит около 200 граммов ягоды, следовательно, килограмм лесной земляники обойдётся в 75 рублей, садовой - в 50 рублей .

Фото: onliner.by

Такую высокую цену на землянику сами продавцы оправдывают засухой. Из-за неё, по их словам, Из-за засухи ягоды в лесах очень мало, а на сбор одного маленького стаканчика может уйти до трёх часов.

Жалуются на засуху и малое количество ягод в лесу и пользователи соцсетей. Так, в сообществе ВКонтакте “Грибы: Грибные войска Беларуси” рассказали, что в белорусских лесах уже начала созревать малина, но она “совсем мелкая, а местами вообще высохла”. Тем не менее, один из участников группы похвастался полными лукошками, собранными в Логойском районе (минская область):

Фото: Дмитрий Желобкови / vk.com

Тем временем, на “Новом Лебяжем” рынке в деревне Таборы под Минском белорусские фермеры во всю продают садовую малину . Цена на неё колеблется от от 5 до 8 рублей за килограмм. Другую лесную ягоду, популярную у белорусов - чернику - на этом рынке можно найти по 6 рублей за кило.

Пользователь TikTok под ником @andrestyle77 в своём обзоре оптовых цен 7 июля озвучил цены и на другие ягоды:

клубника – стоит в среднем 6 рублей (крупную, отборную можно купить по 9 рублей, а мелкую, которая годится на переработку – по 4 - 5 рублей);

черешня - от 9 рублей;

вишня - от 3 рублей;

красная смородина – 4 рубля;

голубика – от 9 рублей.