НАН ввела надбавку к зарплате белорусских судэкспертов. За что?

Опубликовано: 22.05.2024 12:49 , Обновлено: 22.05.2024

Национальная академия наук (НАН) Беларуси ввела своим постановлением № 4 от 10 мая 2024 года надбавку к зарплате работников бюджетных научных организаций, которых привлекают для выполнения судебно-экспертных и криминалистических исследований. Текст документа опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, эти специалисты будут теперь получать надбавку “за характер (особенности) научно-исследовательской деятельности в сфере судебной экспертизы и криминалистики”. Размер надбавки не указали, но известно, что постановление уже вступило в силу.

К слову, белорусские ученые, работающие в научных бюджетных организациях, также получают следующие надбавки к зарплате:

за важность выполняемой работы,

за вклад работника в развитие бюджетной научной организации,

за выполнение лечебно-диагностической работы,

за специфику научно-исследовательской деятельности в сфере национальной безопасности,

за специфику научно-исследовательской деятельности в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций,

и также за специфику деятельности в области военной безопасности.

Ранее Telegraf.news сообщал, что медикам Гродненской области пообещали увеличить в два раза размер минимальной надбавки по контрактам. К такому соглашению пришли управление здравоохранения Гродненского облисполкома, Гродненское республиканское унитарное предприятие “Фармация” и Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Медикам Гродненщины пообещали в два раза увеличить надбавку к зарплате за работу по контрактам