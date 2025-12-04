Налоговики приготовили "программы" для увеличения доходов бюджета в 2026 году. Что ждать белорусам?

Опубликовано: 04.12.2025 11:55 , Обновлено: 04.12.2025

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов на рассмотрении бюджета страны на 2026 год в парламенте заявил, что у его коллег в министерстве по налогам и сборам есть наработки для роста доходов госбюджета.

“Наши коллеги в МНС - у них целые программы в этом плане выработаны. Но понятно, что, так скажем, чуда не будет, чтобы резко вдруг все увеличилось в два раза”, - признался Юрий Селиверстов, уточнив, что речь не только о повышении ставок налогов, но и о более качественном администрировании.

Ранее Telegraf.news писал, что речь может идти в том числе о более пристальных проверках бизнеса.

Сравнительный анализ на осень 2025 года с аналогичным периодом 2024 года показал, что налоговые органы ужесточили контроль, нарастив как профилактическую работу, так и объём взысканий по результатам проверок.

Такие данные появились в связи с отчётом министерства по налогам и сборам о результатах борьбы с неофициальными зарплатами «в конвертах» за девять месяцев 2025 года. Данные показали значительный рост суммы выявленных скрытых доходов и доначисленных налогов.

Белорусы стали чаще получать зарплаты «в конвертах»? В МНС раскрыли статистику