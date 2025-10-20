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Белорусы стали чаще получать зарплаты «в конвертах»? В МНС раскрыли статистику

Белорусы стали чаще получать зарплаты «в конвертах»? В МНС раскрыли статистику
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📊 Анализ

Министерство по налогам и сборам отчиталось о результатах борьбы с неофициальными зарплатами «в конвертах» за девять месяцев 2025 года. Данные показывают значительный рост суммы выявленных скрытых доходов и доначисленных налогов.

Сравнительный анализ с аналогичным периодом 2024 года демонстрирует, что налоговые органы ужесточили контроль, нарастив как профилактическую работу, так и объём взысканий по результатам проверок.

Основным источником для выплаты «серых» зарплат, как и годом ранее, остаётся сокрытие наличной выручки. Однако масштабы выявленных нарушений возросли:

  • В 2024 году было установлено сокрытой выручки на 115,6 млн рублей.
  • В 2025 году эта сумма увеличилась до 135,6 млн рублей.

При этом МНС продолжает активную профилактическую работу:

  • За 9 месяцев 2024 года было направлено более 44 тысяч уведомлений.
  • За аналогичный период 2025 года — более 54 тысяч.

Рост количества предупредительных мер на 22,7% свидетельствует о расширении охвата и точечной работе с налогоплательщиками.

Взыскания растут быстрее профилактики

Сравнение данных МНС наглядно показывает, что фискальные меры становятся более результативными.

Показатель9 месяцев 2024 года9 месяцев 2025 годаДинамика
Сокрытая выручка, выявленная115,6 млн руб.135,6 млн руб.+17,3%
Направлено уведомлений>44 000>54 000+22,7%
Доплата налога по уведомлениям49,1 млн руб.45,9 млн руб.-6,5%
Факты неуплаты по проверкам629702+11,6%
Налог, предъявленный к уплате по проверкам74,7 млн руб.117,9 млн руб.+57,8%

Вероятно, что резкий рост сумм, доначисленных по итогам проверок, свидетельствует о смещении акцента в работе МНС с профилактики на жёсткий контроль. Несмотря на увеличение количества уведомлений, сумма добровольных доплат по ним в 2025 году даже снизилась.

При этом фискальный эффект от проверок вырос кардинально: сумма подоходного налога, предъявленного к уплате, выросла на 57,8%. Это прямо указывает на то, что налоговики стали проводить более целенаправленные и глубокие проверки, выявляя крупные и сложные схемы уклонения. Рост количества выявленных нарушений с 629 до 702 фактов подтверждает общую тенденцию к ужесточению контроля.

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