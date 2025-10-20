Белорусы стали чаще получать зарплаты «в конвертах»? В МНС раскрыли статистику

📊 Анализ

Опубликовано: 20.10.2025 12:10 , Обновлено: 20.10.2025

Министерство по налогам и сборам отчиталось о результатах борьбы с неофициальными зарплатами «в конвертах» за девять месяцев 2025 года. Данные показывают значительный рост суммы выявленных скрытых доходов и доначисленных налогов.

Сравнительный анализ с аналогичным периодом 2024 года демонстрирует, что налоговые органы ужесточили контроль, нарастив как профилактическую работу, так и объём взысканий по результатам проверок.

Основным источником для выплаты «серых» зарплат, как и годом ранее, остаётся сокрытие наличной выручки. Однако масштабы выявленных нарушений возросли:

В 2024 году было установлено сокрытой выручки на 115,6 млн рублей.

В 2025 году эта сумма увеличилась до 135,6 млн рублей.

При этом МНС продолжает активную профилактическую работу:

За 9 месяцев 2024 года было направлено более 44 тысяч уведомлений.

За аналогичный период 2025 года — более 54 тысяч.

Рост количества предупредительных мер на 22,7% свидетельствует о расширении охвата и точечной работе с налогоплательщиками.

Взыскания растут быстрее профилактики

Сравнение данных МНС наглядно показывает, что фискальные меры становятся более результативными.

Показатель 9 месяцев 2024 года 9 месяцев 2025 года Динамика Сокрытая выручка, выявленная 115,6 млн руб. 135,6 млн руб. +17,3% Направлено уведомлений >44 000 >54 000 +22,7% Доплата налога по уведомлениям 49,1 млн руб. 45,9 млн руб. -6,5% Факты неуплаты по проверкам 629 702 +11,6% Налог, предъявленный к уплате по проверкам 74,7 млн руб. 117,9 млн руб. +57,8%

Вероятно, что резкий рост сумм, доначисленных по итогам проверок, свидетельствует о смещении акцента в работе МНС с профилактики на жёсткий контроль. Несмотря на увеличение количества уведомлений, сумма добровольных доплат по ним в 2025 году даже снизилась.

При этом фискальный эффект от проверок вырос кардинально: сумма подоходного налога, предъявленного к уплате, выросла на 57,8%. Это прямо указывает на то, что налоговики стали проводить более целенаправленные и глубокие проверки, выявляя крупные и сложные схемы уклонения. Рост количества выявленных нарушений с 629 до 702 фактов подтверждает общую тенденцию к ужесточению контроля.