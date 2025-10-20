Белорусы стали чаще получать зарплаты «в конвертах»? В МНС раскрыли статистику
Министерство по налогам и сборам отчиталось о результатах борьбы с неофициальными зарплатами «в конвертах» за девять месяцев 2025 года. Данные показывают значительный рост суммы выявленных скрытых доходов и доначисленных налогов.
Сравнительный анализ с аналогичным периодом 2024 года демонстрирует, что налоговые органы ужесточили контроль, нарастив как профилактическую работу, так и объём взысканий по результатам проверок.
Основным источником для выплаты «серых» зарплат, как и годом ранее, остаётся сокрытие наличной выручки. Однако масштабы выявленных нарушений возросли:
- В 2024 году было установлено сокрытой выручки на 115,6 млн рублей.
- В 2025 году эта сумма увеличилась до 135,6 млн рублей.
При этом МНС продолжает активную профилактическую работу:
- За 9 месяцев 2024 года было направлено более 44 тысяч уведомлений.
- За аналогичный период 2025 года — более 54 тысяч.
Рост количества предупредительных мер на 22,7% свидетельствует о расширении охвата и точечной работе с налогоплательщиками.
Взыскания растут быстрее профилактики
Сравнение данных МНС наглядно показывает, что фискальные меры становятся более результативными.
|Показатель
|9 месяцев 2024 года
|9 месяцев 2025 года
|Динамика
|Сокрытая выручка, выявленная
|115,6 млн руб.
|135,6 млн руб.
|+17,3%
|Направлено уведомлений
|>44 000
|>54 000
|+22,7%
|Доплата налога по уведомлениям
|49,1 млн руб.
|45,9 млн руб.
|-6,5%
|Факты неуплаты по проверкам
|629
|702
|+11,6%
|Налог, предъявленный к уплате по проверкам
|74,7 млн руб.
|117,9 млн руб.
|+57,8%
Вероятно, что резкий рост сумм, доначисленных по итогам проверок, свидетельствует о смещении акцента в работе МНС с профилактики на жёсткий контроль. Несмотря на увеличение количества уведомлений, сумма добровольных доплат по ним в 2025 году даже снизилась.
При этом фискальный эффект от проверок вырос кардинально: сумма подоходного налога, предъявленного к уплате, выросла на 57,8%. Это прямо указывает на то, что налоговики стали проводить более целенаправленные и глубокие проверки, выявляя крупные и сложные схемы уклонения. Рост количества выявленных нарушений с 629 до 702 фактов подтверждает общую тенденцию к ужесточению контроля.