Налоговики начали рейды по белорусским магазинам. За что пригрозили "максимальной ответственностью"?
Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси сообщило о "контрольных мероприятиях", то есть рейдах, в магазинах страны до конца 2024 года. В ведомстве рассказали, за что торговые объекты могут получить "максимальную ответственность".
Так, налоговики решили “усилить контроль” за соблюдением законодательства при:
- приеме в магазинах денег, карточек,
- использовании платежных терминалов,
- маркировке товаров общепринятыми контрольными знаками и средствами идентификации,
- и не только.
В МНС отметили, что при ведении административных процессов в отношении магазинов, где нашли нарушения, будут учитывать “принятые ими меры по замене кассового оборудования”.
А тем, кто не принял “надлежащих мер” по замене, и пригрозили как раз “максимальной ответственностью” по закону.
Ранее Telegraf.news писал, что, как рассказали в МНС, с 1 января 2025 года изменится стоимость услуг регистрации кассового оборудования и информационного обслуживания в системе контроля кассового оборудования (СККО). Так, например, за устройство, “не соответствующее новым требованиям”, белорусским предпринимателям придется раскошелиться почти на 200 рублей.
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