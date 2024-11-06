Налоговики начали рейды по белорусским магазинам. За что пригрозили "максимальной ответственностью"?

Опубликовано: 06.11.2024 17:55 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси сообщило о "контрольных мероприятиях", то есть рейдах, в магазинах страны до конца 2024 года. В ведомстве рассказали, за что торговые объекты могут получить "максимальную ответственность".

Так, налоговики решили “усилить контроль” за соблюдением законодательства при:

приеме в магазинах денег, карточек,

использовании платежных терминалов,

маркировке товаров общепринятыми контрольными знаками и средствами идентификации,

и не только.

В МНС отметили, что при ведении административных процессов в отношении магазинов, где нашли нарушения, будут учитывать “принятые ими меры по замене кассового оборудования”.

А тем, кто не принял “надлежащих мер” по замене, и пригрозили как раз “максимальной ответственностью” по закону.

Ранее Telegraf.news писал, что, как рассказали в МНС, с 1 января 2025 года изменится стоимость услуг регистрации кассового оборудования и информационного обслуживания в системе контроля кассового оборудования (СККО). Так, например, за устройство, “не соответствующее новым требованиям”, белорусским предпринимателям придется раскошелиться почти на 200 рублей.

В 14 раз дороже новых. В МНС рассказали, сколько придётся платить белорусским ИП за кассу, «не соответствующую требованиям»