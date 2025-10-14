Налоговая предупредила о проверках в "тревожной группе" медцентров в Минске

Опубликовано: 14.10.2025 14:08 , Обновлено: 14.10.2025

Управление оперативных мероприятий по Минску инспекции МНС 14 октября рассказало о предварительных результатах анализа выручки в столичных медицинских учреждениях. По итогам анализа «худшим из худших», попавшим в отдельную «тревожную группу», пообещали углубленную проверку.

Выручку от платных услуг налоговые инспекторы проанализировали в медцентрах всех форм собственности, но именно данные государственных клиник решили взять за своеобразный «эталон», на который и ориентировались при оценке ситуации во всех остальных учреждениях.

«Сотрудников государственного медицинского учреждения сложнее всего заподозрить в финансовой нечистоплотности», - пояснили «логику» своего решения столичные инспекторы.

Проверка показала, что в государственных клиниках порядка 50,33% расчётов за платные услуги в январе-августе 2025 года проводились в наличной форме. Те центры, где этот показатель приближается к нулю, пообещали проверить более тщательно.

«Никого не хотим тревожить понапрасну, но если у вашего медицинского центра этот показатель составляет от 0% до 10%, ваша компания попала в группу тёмно-красного цвета», - предупредили в инспекции.

При этом владельцев медцентров призвали не пытаться «искусственно подогнать долю наличных под «эталонные» значения», а в добровольном порядке исправить ситуацию.

В частности, тем, кто систематически скрывал наличную выручку, предложили самостоятельно подать уточнённые декларации и доплатить налоги, а всем остальным бизнесменам – проверить своих сотрудников, которые отвечают за приём оплаты платных процедур.

«Возможно, добросовестный бизнесмен поймает за руку недобросовестных работников, которые без его ведома запускали пациентов мимо кассы», - пояснили инспекторы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Совет министров разрешил государственным больницам, поликлиникам, республиканским научно-практическим центрам (РНПЦ) оказывать больше платных медицинских услуг населению в выходные и праздники.

Совмин разрешил госбольницам и поликлиникам оказывать больше платных услуг белорусам