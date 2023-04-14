Налоговая пригрозила тысячам белорусов штрафом до 370 руб и запретом на вождение машин. За что?

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Опубликовано: 14.04.2023 14:14 , Обновлено: 16.05.2023

В инспекции министерств по налогам и сборам Витебской области сообщили, что только в этом регионе 5,7 тыс человек не заплатили налог на транспортное средство. При этом срок уплаты транспортного сбора истек ещё 15 ноября 2022 года.

Общая сумма задолженности по транспортному налогу физических лиц уже набежала до 542 тыс рублей. “Поскольку транспортный налог этими плательщиками в установленный срок не уплачен, то на сумму задолженности производится начисление пеней за каждый день просрочки”, - рассказали в инспекции МНС.

Как накажут?

Налоговики напомнили что у них есть право “принятия мер для обеспечения их взыскания путем направления решений о взыскании задолженности в органы принудительного исполнения”. В МНС пригрозили неплательщикам запретом на выезд за границу и даже лишерия водительских прав.

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“На сегодняшний день решения о взыскании задолженности по транспортному налогу направлены в органы принудительного исполнения в отношении практически всех граждан, допустивших задолженность”, - похвалились в Витебской инспекции МНС.

Также таким нарушителям полагается штраф в размере от 0,5 до 10 базовых величин (статья 14.4 КоАП Республики Беларусь).

Ранее Телеграф сообщил, что белорусским автовладельцам с лета 2022 года начали приходить извещения о необходимости уплатить основную сумму транспортного налога в 2022 году. Осенью 2021 года водители платили только аванс — 29 белорусских рублей.

А уже осенью прошлого года большинству владельцев легковых автомобилей (весом от 1,75 до 2 тонн) пришлось заплатить 73 рубля. Сделать это нужно было до 15 ноября.

В 2023 году осенью нужно будет платить уже всю сумму — где-то 102 рубля.