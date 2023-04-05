ГАИ и налоговики устроили совместные проверки машин на дорогах. Кого из белорусов ловят?

Опубликовано: 05.04.2023 13:42 , Обновлено: 05.04.2023

Сотрудники минской Госавтоинспекции решили провести проверки на дорогах города совместно с налоговыми инспекторами. На кого нацелены эти рейды - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как пояснили в пресс-службе минской Госавтоинспекции, целью нынешних рейдов стало “предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями пассажирских транспортных средств”. Речь идет главным образом о маршрутных такси.

Если сотрудники ГАИ в рамках таких проверок проверяют документы у водителей маршруток, следят за соблюдением правил дорожного движения, а также обращают внимание на техническое состояние транспортных средств, то инспекторы из МНС Беларусь проверяют наличие кассового аппарата. Также сотрудники налоговой проверяют, выдал ли водитель пассажирам чеки, подтверждающие оплату за проезд в маршрутке.

Напомним, с 3 апреля, когда в белорусских школах закончились весенние каникулы, инспекторы начали дежурить на пешеходных переходах возле школ перед началом занятий. Они следят не только за школьниками, но и за автомобилистами.

А в Госавтоинспекции одной из областей Беларуси объявили о проведении регулярных рейдовых мероприятиях по понедельникам. Наряды ГАИ собираются внимательно следить за «интенсивным транспортного и пешеходного движения». А именно возле различных организации и предприятий, а также учебных заведений.

В ГАИ пообещали рейды каждый понедельник. Где и кого будут искать?