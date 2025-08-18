Минтруда назвало минимальную сумму взноса ФСЗН, чтобы белорусам засчитали месяц трудового стажа

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Опубликовано: 18.08.2025 10:59 , Обновлено: 18.08.2025

В министерстве труда Беларуси решили расставить точки над "і", чтобы белорусы (речь о самозанятых плательщиках НПД) понимали, какую минимальную сумму им надо ежемесячно вносить в ФСЗН, чтобы этот этот период вошёл в трудовой стаж полностью.

Все дело в том, что плательщики НПД могут вообще не вносить деньги дополнительно в ФСЗН , так как налог на профессиональный доход (10 или 20% от суммы дохода) уже включает такой.

Если сумма взноса в ФСЗН в рамках налога меньше минимального уровня - никаких претензий со стороны контролирующих органов не будет. Однако Фонд соцзащиты посчитает стаж за месяц соразмерно внесённый сумме. И это может быть не полный месяц, а только его часть.

Теперь же в Минтруда подсчитали и показали, какую сумму каждый самозанятый белорус должен платить ежемесячно, чтобы и в трудовой стаж внесли не меньше месяца, что потом скажется на пенсии.

Во-первых , надо помнить, что сумма взноса ФСЗН в НПД составляет 60% от всей суммы налога.

, надо помнить, что сумма взноса ФСЗН в НПД составляет 60% от всей суммы налога. Во-вторых , минимальная сумма взноса ФСЗН должна быть 210,54 рубля (29% от 726 рублей - минимальной заработной платы на момент написания статьи).

Таким образом, чтобы получить заведомый трудовой стаж, самозанятый белорус должен получать официальный доход не менее 3510 рублей в месяц , что выше средней зарплаты в Беларуси.

[infb]По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов (то есть до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в июне 2025 составила 2717,8 рубля.

Но не забывайте, что белорусы, которые работают на контрактах и по трудовым договорам, платят с зарплаты налог в размере 13%, а их работодатели - еще 34% в ФСЗН, плюс 1% на пенсионное страхование. [/infb]

Чтобы белорусы, которые беспокоятся о своей будущей пенсии, могли получать полный стаж в пенсионную копилку, с 18 августа им разрешили добровольно вносить любые суммы в ФСЗН.

Тауже стоит помнить, что теперь решения ФСЗН приравниваются к исполнительному документу. А это значит, что сотрудники ФСЗН получили право самостоятельно выносить решения и направлять их для взыскания в ОПИ.