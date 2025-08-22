Налоговая Брестчины обвинила сеть магазинов одежды в «вопиющем» сокрытии выручки

Опубликовано: 22.08.2025 07:53 , Обновлено: 22.08.2025

Налоговые органы Брестской области обвинили сеть магазинов одежды «низкого ценового сегмента» в масштабном уклонении от уплаты налогов. Как заявили в инспекции МНС по региону, схема включала сокрытие выручки на миллионы рублей, продажу немаркированного товара и подделку документов о поставках из России.

Общая сумма сокрытой от налогообложения выручки, по данным проверяющих из Бреста, Пинска и Барановичей, только у одного юридического лица, ООО «М», составила 1,5 млн рублей . По сведениям ИМНС, около 200 тысяч рублей из этой суммы покупатели по просьбе продавцов перечисляли на их личные банковские карты. В ведомстве такой способ назвали «вопиющим».

Основную же часть, около 1,3 млн рублей, просто не проводили через кассовое оборудование, заявили в ИМНС.

Проверка также установила, что в торговых объектах хранилось и продавалось более 14 тысяч единиц одежды и обуви без средств идентификации. Общая стоимость этого товара превысила 910 тысяч рублей . В ИМНС предположили, что это указывает на вероятный нелегальный ввоз продукции.

Налоговики заявили, что один из ключевых элементов схемы — фиктивные документы на поставку товара из России. В ходе проверки у главного бухгалтера ООО «М» изъяли печать российского индивидуального предпринимателя и флеш-накопитель с формами накладных.

По данным ИМНС, бухгалтер призналась, что самостоятельно изготавливала и подписывала фиктивные документы в Беларуси. Таким образом оформлялось около 90% всех поступлений товара, общая сумма которого в четырёх магазинах превысила 2,2 млн рублей.

Расследование вывело налоговиков на ещё одну компанию — ООО «К» в городе Берёза. У этого юридического лица установили сокрытие выручки на сумму 1,8 млн рублей. Также они получили информацию о координации деятельности между ООО «М» и ещё тремя субъектами хозяйствования в Брестской области.

В результате к административной ответственности привлекли юридическое лицо «М», его директора и работников. Общая сумма наложенных штрафов превысила 460 тысяч рублей . Как подчеркнули в ведомстве, уплата штрафа не освободила от обязанности перечислить в бюджет все причитающиеся налоги.

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