Накладные ресницы и скребки для языка. Вот чем массово закупались белорусы к Новому году на маркетплейсах

Опубликовано: 31.12.2025 11:21 , Обновлено: 31.12.2025

Популярный маркетплейс Wildberries поделился свежей статистикой предновогодних закупок белорусов. Помимо вполне объяснимого и ожидаемого увеличения продаж праздничной атрибутики и подарков под ёлку, в декабре наметились и весьма неожиданные тренды. Посмотрели, чем именно белорусы пытаются создать себе "снежное настроение".

Искусственные и живые ёлки, ёлочные игрушки, снежинки и снежные шары во всевозможных вариациях - всё это, разумеется, попало в топ предновогодних продаж. Вот десятка товаров, которые белорусы заказывали на Wildberries активнее всего в период с 1 по 28 декабря 2025 года:

тематические подарочные боксы (объём продаж в это время подскочил на 700%);

карнавальные парики (+500%);

новогодние ободки (+450%);

дождик (+400%);

карнавальные головные уборы (+382%);

светодиодные фигуры (+200%);

мишура (+183%);

декоративные топперы и новогодние венки (+120%);

сувенирные предсказания (+100%);

новогодние фонари (+50% год к году).

Судя по статистике компании, в этом году белорусы гораздо охотнее стали заказывать на маркетплейсах и главный символ праздника. Продажи ёлок, по сравнению с прошлым годом, выросли почти в четыре раза (+285%). Особо отличилась Витебская область, где продажи новогоднего дерева во всех его вариациях подскочило аж в 86 раз (+8500%).

Среди самых популярных “подарков под ёлочку” у покупателей маркетплейсов, по словам аналитиков компании, в этом году оказались игрушки и косметические средства (кремы, средства для ухода за волосами, блески, бомбочки для ванны, инструменты для маникюра и педикюра, тканевые, альгинатные и гидрогелевые маски, а также декоративка), духи и дезодоранты.

Оказались среди товаров повышенного спроса в декабре и весьма неожиданные. Так, в 60 раз по сравнению с прошлым годом (+5900%) подскочили продажи косметической глины, а ещё - накладных ресниц (+793%) и скребков для языка (+350%).

Детей под ёлочкой, судя по статистике продаж, будут ждать игровая техника, железная дорога, детский компьютер, набор для опытов, настольные игры, интерактивные игрушки или конструктор. Детишкам помладше Дед Мороз с высокой долей вероятности в этом году принесёт кинетический песок, книжки-игрушки, коляску для кукол или кукольный домик, а ещё кубики, игрушечные инструменты, магнитные доски и головоломки.

Взрослые же вполне могут получить в подарок картину (их объёмы продаж в этом декабре подскочили на 900%), подсвечник (+675%) или декоративную шкатулку (588%).

Кстати, многие взрослые свои подарки уже получили. В преддверии праздника на многих предприятиях в Беларуси их по традиции вручают работникам. Где-то это конфеты, где-то колбаса. А согласно опросу Ozon, многим белорусам вообще ничего не дарят. В соцсетях появились как радостные, так и недовольные отзывы о таких новогодних подарках. Тема настолько актуальна и популярна, что на отзывы в соцсетях решили отреагировать в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), причём прямо в эфире государственного телевидения.

Белорусы пожаловались на новогодние подарки от предприятий. ФПБ ответил