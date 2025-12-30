Белорусы пожаловались на новогодние подарки от предприятий. ФПБ ответил

Опубликовано: 30.12.2025 11:05 , Обновлено: 30.12.2025

Накануне Нового года на многих предприятиях в Беларуси по традиции работникам дарят подарки. Где-то это конфеты, где-то колбаса. А согласно опросу Ozon, многим белорусам вообще ничего не дарят.

Как правило, за подарки отвечает профсоюзная организация предприятия. Иногда к процессу подключается и администрация заводов и фабрик.

Тем не менее в соцсетях появились как радостные, так и недовольные отзывы о новогодних подарках на работе. Тема настолько актуальна и популярна, что на отзывы в соцсетях решили отреагировать в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), причём прямо в эфире госТВ (государственного телевидения).

Наталья Федорук, начальник управления идеологической и социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси, утверждает, что в ФПБ жалоб на подарки не поступало.

«Приобретение подарков – это норма, заложенная как в коллективных договорах организации, так, естественно, все профсоюзные организации в рамках акции «Профсоюзы – детям» настроены, чтобы приобрести подарок и порадовать детей работников своих предприятий», – пояснила она новогоднее чудо появления подарков на заводах.

Однако профсоюзный функционер напомнила, что объём и качество подарка напрямую зависят от экономического состояния предприятия.

«Все-таки финансовые возможности у всех организаций разные, поэтому подарки, конечно, отличаются друг от друга. Какие-то организации могут позволить себе подарки больших размеров, кто-то меньше», – заявила она.

По её словам, каждая организация руководствуется собственными понятиями, кому положены подарки:

«Где-то до 14 лет, где-то до 16, где-то до 18. Это зависит от материальных средств», – сообщила она.

Напомним, что согласно данным анкетирования белорусов на Ozon, почти треть опрошенных (34%) отметила, что их компании ничего не дарят сотрудникам, а руководство ограничивается словами поздравлений. Среди компаний, поддерживающих традиции праздника, сотрудникам чаще всего дарят: