Нацбанк запретил белорусским банкам брать оплату за некоторые переводы с карты на карту. В каких случаях?

Опубликовано: 22.12.2025 13:46 , Обновлено: 22.12.2025

В пресс-службе Национального банка Беларуси сообщили, что определили, как они это назвали, «общие подходы» по установке всеми банками комиссионных за те или иные услуги, которые они оказывают белорусам. Среди них есть и часто используемые практически всеми клиентами банка.

Впрочем, решение Нацбанка вступит в силу только с 15 января 2026 года.

Вот список услуг, за которые банки больше не смогут брать комиссию (примечание: некоторые банки уже не брали плату за часть этих услуг, но теперь это правило становится обязательным для всех):

выписка в электронном виде по текущему (расчетному) банковскому счету;

выписка по счету по учету банковского вклада (депозита);

внутрибанковские переводы, в том числе с использованием реквизитов карточек, выданных банком;

открытие и закрытие текущего (расчетного) банковского счета;

выдача наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов в банкоматах этого банка;

выдача наличных в кассе банка с расчетного банковского счета, открытого в этом банке, в том числе с использованием платежного инструмента, эмитированного данным банком;

рассмотрение заявления об изменении лимитов по банковским карточкам;

проверка документов кредитополучателей для изменения условий кредитного договора;

справка об остатке задолженности по кредитному договору один раз в месяц;

справка об остатке задолженности по кредитному договору, включая сумму основного долга и процентов за пользование кредитом, для использования средств семейного капитала;

выдача поручителю документа об остатке задолженности по договору;

выдача справки о полном исполнении обязательств по кредиту, а также справки о неполучении льготного кредита на газификацию;

справки ветеранам Великой Отечественной войны в рамках договоров, заключенных с ними;

замена карточки при определенных условиях в рамках действующего договора в связи с компрометацией карточки;

подключение и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания банка, в котором у клиента открыт текущий (расчетный) банковский счет.

Также Нацбанк установил максимальный размер комиссии (платы) за следующие услуги:

зачисление на счета клиентов рублей – до 1,5% от суммы зачисления, но не более пяти базовых величин;

прием наличной валюты на инкассо, замена (обмен) поврежденной иностранной валюты – не более 5% от суммы;

выдача справок на государственном языке Республики Беларусь (за исключением справок, содержащих информацию об остатке денежных средств на счете по учету вкладов (депозитов)) о наличии банковских счетов, вкладов (депозитов) в банке, о закрытых банковских счетах – не более 0,5 размера базовой величины, если их предоставление без взимания вознаграждения (платы) не установлено законодательством.

Кстати, ранее белорусы, взявшие кредит, но столкнувшиеся с серьезными трудностями, получили новую возможность - финансовую «подушку безопасности». Теперь банки и микрофинансовые организации просто обязаны по закону предоставлять отсрочку по кредитам.

Белорусам разрешили требовать отсрочку по кредитам. Кому и на сколько объяснили в Нацбанке