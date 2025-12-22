Нацбанк запретил белорусским банкам брать оплату за некоторые переводы с карты на карту. В каких случаях?
В пресс-службе Национального банка Беларуси сообщили, что определили, как они это назвали, «общие подходы» по установке всеми банками комиссионных за те или иные услуги, которые они оказывают белорусам. Среди них есть и часто используемые практически всеми клиентами банка.
Впрочем, решение Нацбанка вступит в силу только с 15 января 2026 года.
Вот список услуг, за которые банки больше не смогут брать комиссию (примечание: некоторые банки уже не брали плату за часть этих услуг, но теперь это правило становится обязательным для всех):
- выписка в электронном виде по текущему (расчетному) банковскому счету;
- выписка по счету по учету банковского вклада (депозита);
- внутрибанковские переводы, в том числе с использованием реквизитов карточек, выданных банком;
- открытие и закрытие текущего (расчетного) банковского счета;
- выдача наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов в банкоматах этого банка;
- выдача наличных в кассе банка с расчетного банковского счета, открытого в этом банке, в том числе с использованием платежного инструмента, эмитированного данным банком;
- рассмотрение заявления об изменении лимитов по банковским карточкам;
- проверка документов кредитополучателей для изменения условий кредитного договора;
- справка об остатке задолженности по кредитному договору один раз в месяц;
- справка об остатке задолженности по кредитному договору, включая сумму основного долга и процентов за пользование кредитом, для использования средств семейного капитала;
- выдача поручителю документа об остатке задолженности по договору;
- выдача справки о полном исполнении обязательств по кредиту, а также справки о неполучении льготного кредита на газификацию;
- справки ветеранам Великой Отечественной войны в рамках договоров, заключенных с ними;
- замена карточки при определенных условиях в рамках действующего договора в связи с компрометацией карточки;
- подключение и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания банка, в котором у клиента открыт текущий (расчетный) банковский счет.
Также Нацбанк установил максимальный размер комиссии (платы) за следующие услуги:
- зачисление на счета клиентов рублей – до 1,5% от суммы зачисления, но не более пяти базовых величин;
- прием наличной валюты на инкассо, замена (обмен) поврежденной иностранной валюты – не более 5% от суммы;
- выдача справок на государственном языке Республики Беларусь (за исключением справок, содержащих информацию об остатке денежных средств на счете по учету вкладов (депозитов)) о наличии банковских счетов, вкладов (депозитов) в банке, о закрытых банковских счетах – не более 0,5 размера базовой величины, если их предоставление без взимания вознаграждения (платы) не установлено законодательством.
Кстати, ранее белорусы, взявшие кредит, но столкнувшиеся с серьезными трудностями, получили новую возможность - финансовую «подушку безопасности». Теперь банки и микрофинансовые организации просто обязаны по закону предоставлять отсрочку по кредитам.
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