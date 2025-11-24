Белорусам разрешили требовать отсрочку по кредитам. Кому и на сколько объяснили в Нацбанке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.11.2025 15:01 , Обновлено: 24.11.2025

Белорусы, взявшие кредит, но столкнувшиеся с серьезными трудностями, получили новую возможность - финансовую «подушку безопасности». Теперь банки и микрофинансовые организации просто обязаны по закону предоставлять отсрочку по кредитам.

Согласно новому закону «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», который начал действовать с 22 ноября, право на отсрочку возникает при наступлении четко определенных обстоятельств. Заместитель председателя правления Нацбанка Илона Ледницкая перечислила перечень этих ситуаций включает в себя:

потерю работы;

смерть супруга или супруги;

увеличение количества иждивенцев в семье;

признание заемщика инвалидом;

временную нетрудоспособность продолжительностью свыше 40 дней.

«Это те ситуации, которые, к сожалению, застают граждан врасплох, и их невозможно предвидеть», — уточнила Ледницкая. Причем финансовые организации имеют право самостоятельно расширять этот список, добавляя другие сложные жизненные случаи.

Как получить отсрочку по кредиту

Чтобы получить отсрочку, белорусам необходимо подать в банк или МФО (микрофинансовую организацию) заявление. После этого организация, выдавшая кредит, обязана однократно предоставить отсрочку или рассрочку, продлив при этом срок действия кредитного договора. Естественно, это произойдет, если описанная в заявлении ситуация попадает в законный список.

Причём рассмотрение пакета документов в таких случаях будет для заемщика абсолютно бесплатным. Тем временем, минимальный законный срок, на который можно «передохнуть» от платежей, составляет не более трех месяцев. Конкретная продолжительность этого периода, впрочем, может быть и больше — здесь всё зависит от обстоятельств и политики самой кредитной организации.

[inf]

Что такое отсрочка по кредиту?

Это не прощение долга, а лишь временная приостановка обязательных платежей или их уменьшение на оговоренный период. Проценты за этот срок, как правило, продолжают начисляться, поэтому общая сумма переплаты по кредиту в итоге может вырасти.

[/inf]