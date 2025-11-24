Белорусам разрешили требовать отсрочку по кредитам. Кому и на сколько объяснили в Нацбанке
Белорусы, взявшие кредит, но столкнувшиеся с серьезными трудностями, получили новую возможность - финансовую «подушку безопасности». Теперь банки и микрофинансовые организации просто обязаны по закону предоставлять отсрочку по кредитам.
Согласно новому закону «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», который начал действовать с 22 ноября, право на отсрочку возникает при наступлении четко определенных обстоятельств. Заместитель председателя правления Нацбанка Илона Ледницкая перечислила перечень этих ситуаций включает в себя:
- потерю работы;
- смерть супруга или супруги;
- увеличение количества иждивенцев в семье;
- признание заемщика инвалидом;
- временную нетрудоспособность продолжительностью свыше 40 дней.
«Это те ситуации, которые, к сожалению, застают граждан врасплох, и их невозможно предвидеть», — уточнила Ледницкая. Причем финансовые организации имеют право самостоятельно расширять этот список, добавляя другие сложные жизненные случаи.
Как получить отсрочку по кредиту
Чтобы получить отсрочку, белорусам необходимо подать в банк или МФО (микрофинансовую организацию) заявление. После этого организация, выдавшая кредит, обязана однократно предоставить отсрочку или рассрочку, продлив при этом срок действия кредитного договора. Естественно, это произойдет, если описанная в заявлении ситуация попадает в законный список.
Причём рассмотрение пакета документов в таких случаях будет для заемщика абсолютно бесплатным. Тем временем, минимальный законный срок, на который можно «передохнуть» от платежей, составляет не более трех месяцев. Конкретная продолжительность этого периода, впрочем, может быть и больше — здесь всё зависит от обстоятельств и политики самой кредитной организации.
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Что такое отсрочка по кредиту?
Это не прощение долга, а лишь временная приостановка обязательных платежей или их уменьшение на оговоренный период. Проценты за этот срок, как правило, продолжают начисляться, поэтому общая сумма переплаты по кредиту в итоге может вырасти.
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«Но важно подчеркнуть то, что это всего лишь отсрочка исполнения обязательств, это не опрощение долга», — предупредила Илона Ледницкая.