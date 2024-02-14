Нацбанк разрешил "Банку Дабрабыт" оказывать три новые услуги для белорусов

Опубликовано: 14.02.2024 09:45 , Обновлено: 14.02.2024

Национальный банк Беларуси изменил лицензию открытого акционерного общества "Банк Дабрабыт", лишив финансовое учреждение возможности проводить некоторые банковские операции и предоставив право проводить три новые операции, которые раньше клиентам банка были недоступны. Такое решение финансовый регулятор принял 13 февраля 2024 года.

Решением правления Нацбанка “Банк Дабрабыт” больше не сможет осуществлять следующие банковские операции:

предоставлять физическим и юридическим лицам специальные помещения или сейфы для банковского хранения документов и ценностей (денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней и так далее);

перевозить наличные денежные средства, а также драгметаллы и драгоценные камни и прочие ценности между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, равно как и доставлять такие ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Одновременно с этим Нацбанк дополнил лицензию “Банка Дабрабыт” тремя новыми операциями, которые до сих пор банку проводить не разрешалось. Теперь банк сможет:

открывать и вести счета в драгоценных металлах;

покупать и продавать драгметаллы и драгоценные камни в случаях, разрешенных Нацбанком;

привлекать и размещать драгметаллы во вклады (депозиты) физических и юридических лиц.

[info_b]Отметим, что “Банк Дабрабыт” является государственным банком. Большая часть акций банка (99,75%) принадлежит самому Нацбанку Беларуси, остальные 0,25% - “Паритетбанку”.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что правление Национального банка Беларуси изменило полномочия небанковской кредитно-финансовой организации “ЕРИП”. Из перечня банковских операций, разрешённых лицензией, исключили четыре операции и дополнили его двумя новыми пунктами.

Нацбанк изменил полномочия ЕРИП. Какие банковские операции исключил?