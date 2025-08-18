Нацбанк запретил банкам звонить родным и на работу белорусов

Опубликовано: 18.08.2025 10:35 , Обновлено: 18.08.2025

Национальный банк запретил белорусским банкам пользоваться распространённой сейчас практикой - звонить работодателям и родным человека, подающего заявку на кредит, для уточнения их доходов.

Использовать данные, полученные в устной форме от родственников, работодателей, коллег и прочих лиц, в том числе по телефону, для анализа доходов гражданина, претендующего на кредит, банкам запрещается постановлением Правления Национального банка от 29 июля 2025 г. №214. Сам документ официально вступит в силу только с 22 ноября 2025 года , сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Как пояснил финансовый регулятор, новые правила изменяют подход к порядку расчета показателя долговой нагрузки граждан и стали необходимы после вступления в силу нового Закона “О потребительском кредите и потребительском микрозайме” (от 17 февраля 2025 г. №62-З).

Кроме того, при расчете показателя долговой нагрузки банки, а также микрофинансовые и лизинговые организации теперь обязаны будут учитывать информацию, которая имеется в Кредитном регистре на заявителя, желающего взять кредит.

По мнению Нацбанка, эти нововведения будут способствовать “формированию ответственного поведения со стороны финансовых организаций”, а также позволят усилить защиту прав потребителей и не позволят гражданам брать на себя чрезмерную долговую нагрузку.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в начале года Национальный банк Республики Беларусь подробно расписал основные положения нового закона «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», подписанного Александром Лукашенко. Целями принятия закона его авторы назвали защиту прав потребителей, «повышение прозрачности» рынка кредитования и микрофинансирования, а также создание «системного и комплексного регулирования» в этой сфере. Большинство норм закона вступят в силу в конце этого года.

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