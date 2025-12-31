Нацбанк выбрал графический знак белорусского рубля

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Опубликовано: 31.12.2025 12:14 , Обновлено: 31.12.2025

Национальный банк Беларуси 31 декабря объявил победителя конкурса на лучший графический знак национальной валюты. Посмотрели, чем в итоге решили заменить привычное латинское сочетание Br для краткого обозначения белорусского рубля.

Автором работы, набравшей по итогам голосования в сумме самое большое количество баллов, стал Василий Щебетун. Ему в Нацбанке в качестве приза пообещали выплатить 3 000 рублей.

Из пяти итоговых работ, вынесенных на голосование, предпочтение отдали строгой заглавной кириллической букве Б с дополнительной параллельной чертой, наподобие той, что присутствует в графическом знаке российского рубля. Вот как выглядит работа-победитель.

Впрочем, окончательный вариант нового графического знака белорусского рубля ещё предстоит утвердить госорганам. Он, как пояснили в Нацбанке, будет “основан” на победившей конкурсной работе.

Напомним, по признанию самого Нацбанка, на конкурс было прислано почти 2700 работ, но на голосование вынесли только 5 из них. При этом участникам голосования не дали возможности проголосовать против всех работ. А среди белорусов оказалось немало тех, кому ни один из предложенных вариантов не пришёлся по вкусу. В результате, когда был объявлен конкурс, в соцсетях появились десятки альтернативных вариантов, в том числе те, что были отосланы на конкурс, но не прошли отбор экспертов финансового регулятора.

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