Нацбанк упростил получение белорусами наличных в сельской местности

Опубликовано: 09.01.2025 13:33 , Обновлено: 09.01.2025

С 10 января в Беларуси вступают в силу изменения в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций для операторов почтовой связи. Соответствующее постановление принял Нацбанк, о чём сообщили в пресс-службе регулятора.

Главное изменение касается выдачи наличных держателям банковских карточек через «Белпочту». Теперь почтальоны смогут выдавать наличные на дому в сельской местности с помощью специального мобильного устройства.

Получателю нужно будет заполнить расписку в получении средств, сформированную этим устройством, а взамен ему выдадут платёжный документ.

Если почтальон из-за удалённости не может вернуться в отделение в тот же день, то расписки и оставшиеся деньги он должен сдать на следующий рабочий день.

Кроме того, Нацбанк [link href=“https://www.nbrb.by/press/19757” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнил [/link], что понятие «обслуживающий банк» теперь включает не только банки, но и небанковские кредитно-финансовые организации, которые могут осуществлять кассовое обслуживание почтовых отделений.

Также в инструкции появился термин «закрытая почтовая вещь» и внесены изменения, связанные с автоматизацией формирования сводного денежного отчёта и валютного отчёта.

В Нацбанке отметили, что данные нововведения приняты с учётом действующего законодательства и практики его применения.

Ранее Telegraf.news писал, что физические лица смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы, инфокиоски и другие устройства самообслуживания, подключенные к системе ЕРИП, только при условии использования карты или другого платежного инструмента, который предполагает идентификацию владельца.

Нацбанк объяснил, почему белорусские банки начали массово вводить лимиты на снятие наличных по иностранным картам