Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 11,5% годовых

Опубликовано: 18.01.2023 12:16 , Обновлено: 18.01.2023

Национальный банк Беларуси сообщил, что с 23 января ставка рефинансирования снижается до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 13 до 12,5 % годовых, ставка по депозиту овернайт – с 11 до 10,5% годовых.

Регулятор объяснил это ожидаемым дальнейшим замедлением инфляции.

Там подчеркнули, что в декабре 2022 г. годовой прирост потребительских цен составил 12,8%, а агрегированный показатель трендовой инфляции – 10,2 % годовых.

В Нацбанке отметили, что это «положительно отражается на инфляционных ожиданиях экономических агентов».

И добавили улучшение инфляционных ожиданий населения «способствует сохранению притока рублевых средств в банковскую систему».

[info_b]

Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям. Эти кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов.

Через такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской системы при недостатке у кредитных организаций средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств.

Обычно под ставкой рефинансирования подразумевают ставку кредитования на одну ночь («овернайт», предоставляется кредитной организации в конце дня в сумме непогашенного внутридневного кредита), размер которой наибольший по сравнению с установленными ставками кредитования на другие сроки.

[/info_b]