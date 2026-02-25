Генпрокуратура заставила банк вернуть белорусам 226 тыс. рублей переплат по кредитам

Опубликовано: 25.02.2026 15:41 , Обновлено: 25.02.2026

Генеральная прокуратура сообщила, что в конце 2025 года выявила несоблюдение одним из банков норм гражданского и банковского законодательства, а также условий заключенных с гражданами кредитных договоров. История закончилась возвратом клиентам части средств, уплаченных по кредитным договорам.

Началась же она ещё в апреле 2022 года. Неназванный банк в одностороннем порядке поменял условия по кредитам.

Он зафиксировал переменную годовую ставку (сделал там жёстко прописанный процент) по кредитам, которая в договорах до этого состояла из ставки рефинансирования и дополнительных пунктов, и не уведомил кредитополучателей.

В Генпрокуратуре пояснили, что в последние годы ставка рефинансирования в Беларуси снижалась, а значит, и размер процентов по кредитным договорам на изначальных условиях также подлежал уменьшению. Однако этого не произошло. Банк в нарушение договора считал проценты без учёта снижения ставки рефинансирования.

Генеральная прокуратура отреагировала на такое нарушение прав клиентов. В результате выяснилось, что от действий неназванного банка пострадали около полутора тысяч граждан.

Как итог, в банке выполнили перерасчет излишне уплаченных клиентами процентов за пользование кредитами вместе с неустойкой по договорам и процентами за пользование чужими денежными средствами. Эта сумма превысила 226 тысяч рублей, сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, что белорусские банки с 1 июля 2026 года будут обязаны внедрить новые стандарты защиты, сообщили в Нацбанке. Новые правила потребуют анализировать поведение клиентов финучреждений в режиме реального времени, отслеживая в приложениях мобильного банкинга местонахождение, время входа и типичные платежные привычки.

Белорусские банки с 1 июля начнут следить за «поведением» клиентов. Кому-то даже запретят переводы