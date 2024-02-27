Нацбанк разрешил продать БТА банк

Опубликовано: 27.02.2024 13:41 , Обновлено: 27.02.2024

Национальный банк Беларуси выдал разрешение на продажу дочернего казахстанского БТА Банка. — сообщили 26 февраля в российском новостном агентстве Sputnik.

О том, что на БТА Банк в Беларуси желает продать конечный владелец банка, бизнесмен Кенес Ракишев, сообщал ещё в начале месяца. Накануне стало известно, что Нацбанк Беларуси одобрил это решение.

Сумма и покупатель предполагаемой сделки пока неизвестны. Информация, касающаяся активов и капитала банка в последний раз публиковалась в минувшем году. В третьем квартале 2023 года активы банка составляли 440,8 млн белорусских рублей, а капитал – 59,4 млн белорусских рублей. Чистая прибыль банка за девять месяцев 2023 года составила сумму в 2,37 млн белорусских рублей.

На белорусском рынке БТА банк работает с 2002 года. Он не входит в число системообразующих банков Беларуси. Выданная 22 января 2024 года лицензия разрешила банку привлекать деньги на вклады, выпускать карточки и другое.

В планах казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева продажа не только белорусского банка, но и других зарубежных «дочек» БТА. Об этом он заявлял в интервью «Интерфаксу» в ещё в ноябре 2020-го года. Бизнесмен говорил, что на такое решение повлиял материнский БТА Банк Казахстан, после того как сдал банковскую лицензию и стал компанией по работе с активами.

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