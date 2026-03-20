Нацбанк призвал белорусов копить капитал

Опубликовано: 20.03.2026 13:11 , Обновлено: 20.03.2026

Первый зампред правления Нацбанка (Национального банка) Александр Егоров призвал "правильно подходить к своему финансовому благополучию". Для этого он посоветовал "грамотно инвестировать в свое будущее".

По его словам, белорусам нужно помнить про то, что “может так случиться, что твой поток дохода, который у тебя есть, — заработная плата, он закончится”. Это может произойти по вполне естественным причинам, например, выход на пенсию.

“А поддерживать тот же уровень жизни тебе хочется. И возникнет вопрос, как тебе это осуществить. И здесь, наверное, очень важно знать основу финансовой грамотности, чтобы к этой ситуации не прийти”, — заявил представитель Нацбанка.

Он предложил копить белорусам капитал, который те потом могут “потратить на себя, прежде всего”.

“И в какой-то степени, на этом, в принципе, основаны все развитые страны мира, часть денег оставить своим детям, своим внукам, для того, чтобы они уже на основании этих средств делали свою жизнь лучше. Главное — это инвестиции”, — порассуждал Егоров.

При этом чиновник предостерег от расходов, которые расходятся с доходами. “И зачастую многие люди у нас с этим сталкиваются, начинаются проблемы, связанные с попыткой через азартные игры решить свои финансовые вопросы или вопросы привлечения микрозаймов”, — заявил зампред Нацбанка.

“Поэтому всегда важно находить баланс между своими потребностями, своими возможностями и тем, что ты в реальности осуществляешь”, — подвел он итог.

Ранее в условиях “американских горок” с долларом и растущих цен на золото в эфире гостелеканала ОНТ представители коммерческих банков страны и Нацбанка посоветовали белорусам придерживаться принципа “трех корзин”.

Нацбанк посоветовал белорусам хранить сбережения в «трёх корзинах», но без доллара