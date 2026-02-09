Нацбанк посоветовал белорусам хранить сбережения в "трёх корзинах", но без доллара

Опубликовано: 09.02.2026 08:14 , Обновлено: 09.02.2026

В чём белорусам сейчас выгоднее хранить свои сбережения? В условиях "американских горок" с долларом и растущих цен на золото в эфире гостелеканала ОНТ представители коммерческих банков страны и Нацбанка посоветовали белорусам придерживаться принципа "трёх корзин".

Принцип “трёх корзин” предполагает диверсификацию сбережений - разделение той суммы, которую вы планируете отложить на три части (не обязательно равные) и вложение в разные источники, дающие потенциальный доход. Правда, доллару в этих трёх корзинах, по мнению экспертов телеканала, сейчас не место.

С начала этого года доллар уже не раз откатывался вниз, обновляя многолетние минимумы ко многим ключевым валютам, а затем отыгрывал свой откат, из-за чего экономисты сравнивают нынешнюю ситуацию с долларом с американскими горками. Такой ситуации во многом способствует мало предсказуемая политика нынешнего главы Белого Дома Дональда Трампа, как на внешнем рынке, так и внутри самих США.

Именно поэтому ставка на доллар, как основной резервной валюты и валюты личных сбережений, по мнению экономических экспертов, в нынешних условиях может привести не к прибыли, а, наоборот, к финансовым потерям.

Так,* заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун* в эфире ОНТ поделился ретроспективными подсчётами. Если бы вы отложили год назад тысячу белорусских рублей, сделав банковский вклад по самой максимальной ставке 15%, сейчас вы дополнительно получили бы прибыть минимум в 150 рублей + капитализацию процентов. Если же на эти деньги вы купили бы доллары (вышло бы около 330 долларов), то по словам Картуна, вы бы, наоборот, “проиграли сейчас эту же сумму”.

Поэтому именно вклад в национальной валюте в условиях укрепления рубля к доллару эксперты телеканала назвали “оптимальным вариантом” для личных сбережений. На них они предложили отводить самую объёмную из трёх “корзин” - до 60%.

Вторую корзину эксперты предложили сделать “металлической”, сделав вклад, к примеру, в золоте. Так, начальник управления развития розничного бизнеса “МТБанка” Александр Приходько отметил, что за прошлый год вклад в золото дал бы белорусам 50%-ную прибыль. То есть купив на 1000 долларов золота в начале 2025 года, можно было бы заработать порядка 500 долларов.

А вот третью часть сбережений, по мнению специалистов, можно вложить в активы с более высоким риском. Но в качестве перспективного на сегодняшний день варианта журналисты ОНТ назвали не скачущий доллар и даже не евро, а криптовалюту, которая продолжает бить рекорды.

Кстати, именно за счёт монетарного золота Беларуси в последнее время удалось существенно нарастить свои золотовалютные резервы. К февралю 2026 года Нацбанк обновил по ним очередной исторический для себя рекорд, прирастив всего за месяц порядка 1,28 млрд долларов.

ЗВР Беларуси за счёт золота за месяц прибавили 1,28 млрд долларов