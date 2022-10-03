Нацбанк предупредил белорусов о росте количества поддельных долларов

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Опубликовано: 03.10.2022 16:04 , Обновлено: 18.10.2022

В Национальном банке Беларуси рассказали, что за 6 месяцев 2022 года работники обнаружили на 8,9% больше поддельных денег, чем за такой же период 2021 года. При этом, количество поддельных долларов увеличилось на 60,9%.

Так, в первом полугодии 2022 года в Беларуси нашли 414 поддельных банкнот. Из них 83,6% — это доллары, 11,1% — российские рубли, 1,4% — белорусские рубли, 0,2% — другие валюты.

Кстати, количество обнаруженных поддельных российских рублей уменьшилось на 63,8% по сравнению с первым полугодием 2021 года. А на 54,5% – евро.

Больше всего с января по июнь 2022 года в Беларуси подделывали банкноты номиналом 100 и 50 долларов. Но находили и ненастоящие 20, 5 и 1 доллар.

Больше всего поддельных денег нашли в Минске выявлено — 65% . В областях – в пределах 3,6 — 8,2%.

Ранее Телеграф писал, что, по данным Нацбанка, только 6–7% белорусов хранят деньги в банках, как на рублевых, так и валютных депозитах. При этом, 20% считают такой способ надежным для сбережений.

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