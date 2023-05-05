Нацбанк предложил разрешить белорусам блокировать доступ к своим кредитным историям

Опубликовано: 05.05.2023 13:01 , Обновлено: 05.05.2023

Белоруса планируют предоставить возможность по своему желанию закрывать доступ к информации в кредитной истории. Такое предложение содержится в законопроекте «О кредитных историях», которое в настоящее время обсуждают белорусские законодатели. Организатором общественного обсуждения выступил Нацбанк, а завершить обсуждение планируют к 15 мая.

Согласно проекту закона, который в рамках общественного обсуждения разместили на Правовом форуме Беларуси, белорусам планируют упростить доступ к кредитному отчету. Предлагается выдавать его физическим лицам “за вознаграждение без заключения с Национальным банком договора оказания информационных услуг”.

Запретить доступ к своей кредитной истории, если законопроект будет принят, белорусы смогут при подозрении на совершение в отношении него каких-либо мошеннических действий.

Нацбанку предложили строго определить перечень целей, для которых могут предоставляться отчеты по кредитным историям - “для предотвращения недобросовестного поведения пользователей кредитных историй”, а также “обеспечения возможности оперативного реагирования на выявляющиеся риски недобросовестного поведения”.

Напомним, о нововведениях, предусмотренных данным законопроектом, ранее рассказывали белорусские депутаты. В числе прочего сообщалось, что кредитные истории белорусов хотят дополнить информацией о предоставлении отсрочки или рассрочки оплаты товаров и услуг в торговых сетях, а также у мобильных операторов.

В кредитные истории белорусов предложили внести новые данные. Какие?