Нацбанк потребовал, чтобы белорусские банки не меньше 60% прибыли отдавали на инвестпроекты

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Опубликовано: 31.12.2025 12:32 , Обновлено: 31.12.2025

Национальный банк Беларуси потребовал, чтобы работающие в Республике банки не менее 60% своей прибыли инвестировали в экономику страны. Новые требования о порядке создания и использования банковских фондов, образуемых за счет прибыли, заработают с 1 января 2026 года.

Инвестиционные требования к белорусским банкам финансовый регулятор прописал в постановлением правления Нацбанка №369 от 20 декабря.

Согласно документу, который 31 декабря выложили на Национальном правовом интернет-портале, все банки и небанковские кредитно-финансовые организации обязаны направлять свою прибыль, которая остаётся в их распоряжении после уплаты налогов и всех обязательных платежей и отчислений в республиканский и местные бюджеты, в специальные фонды. Распоряжаться этими средствами по собственному усмотрению в полном объёме банкам будет нельзя.

По требованию Нацбанка не менее 60% от прибыли из этих фондов компании обязаны будут направлять либо на кредиты под инвестиционные проекты, либо инвестировать в экономику Беларуси в другой форме. Один из таких альтернативных способов инвестирования, приписанных в документе - это увеличение уставных фондов самих банков.

За счёт остальных 40% своей прибыли (или меньше, если на инвестпроекты пошло больше минимально затребованных 60%) банки вправе увеличить свой резервный фонда или потратить на другие цели. Вопрос распоряжения этой суммой финрегулятор оставил на откуп общего собрания акционеров банка.

Примечательно, что в данном постановлении правления Нацбанка есть ещё один пункт, содержание которого не раскрывается - он помечен грифом «для служебного пользования».

Ранее в этом месяце Нацбанк также определил “общие подходы” по установке всеми банками комиссионных за те или иные услуги, которые они оказывают белорусам. Среди них есть и часто используемые практически всеми клиентами банков.

Нацбанк запретил белорусским банкам брать оплату за некоторые переводы с карты на карту. В каких случаях?