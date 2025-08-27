Нацбанк пообещал за 5 лет поднять финграмотность белорусов до 50%. Как будут проверять?

Опубликовано: 27.08.2025 09:59 , Обновлено: 27.08.2025

Национальный банк планирует в ближайшие пять лет поднять интегральный индекс финансовой грамотности белорусов до 50%. Такой показатель утверждён в соответствующем плановом документе. В ведомстве рассказали, как именно планируют оценивать уровень финансовой грамотности белорусов.

В пресс-службе финансового регулятора 27 августа сообщили об утверждении Плана действий по повышению финансовой грамотности населения на 2025 – 2030 годы и мероприятий для его реализации. Он закреплён в постановлении Правления Нацбанка от 25 августа 2025 г. №24, опубликованном на сайте регулятора.

В документе прописаны мероприятия по системному повышению финансовой грамотности населения - от написания статей и продвижения Единого портала финансовой грамотности в социальных сетях и рекламе до издания школьных пособий, экскурсий в офисы финансовых организаций, мастер-классов, семинаров и тренингов для разных категорий граждан.

По мнению специалистов Нацбанка, всё это необходимо для “улучшения благосостояния и качества жизни граждан” и “укрепления финансовой стабильности в стране” в целом. Акцент в информационной работе с населением пообещали сделать, в первую очередь, на финансовой безопасности и противостоянии кибермошенничеству, но и на более общих направлениях работу пообещали продолжить, а именно:

личные финансы,

базовые финансовые знания,

цифровые финансы,

налоговая грамотность,

страхование,

защита прав потребителей финансовых услуг.

В итоге по результатам пятилетки Нацбанк рассчитывает улучшить интегральный индекс финансовой грамотности. В 2024 году его оценивали в 43,2%, а в будущем запланированы следующие показатели:

в 2026 году - 45,0%,

в 2028 году - 47,5%,

в 2030 году - 50,0%.

Оценивать уровень финансовой грамотности белорусов пообещали в ходе республиканских опросов населения - по целевым группам, полу, возрасту, региону, образованию. Их планируют проводить каждые два года: в 2026, 2028 и 2030 годах.

“Такой подход позволит обеспечить детальное многостороннее отображение уровня финансовой грамотности населения и, следовательно, провести более качественный анализ и составить более таргетированные и эффективные программы в области финансового образования”, - озвучили свои цели в Нацбанке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре прошлого года Национальный банк представил “Матрицу финансовых компетенций” для воспитанников белорусских детских садов, которую по его поручению разработали специалисты Академии образования. В ней указывается “эталонный набор компетенций по финансовой грамотности”, которым, по мнению Нацбанка, должны начинать учить детей в садах уже с 4 лет.

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