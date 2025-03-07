Нацбанк отчитался о рекордном уровне ЗВР. Сколько миллионов долларов Беларусь прибавила за месяц?

Опубликовано: 07.03.2025 12:05 , Обновлено: 07.03.2025

Третий месяц подряд Беларусь наращивает свои золотовалютные резервы (ЗВР). Согласно предварительным данным Национального банка, на 1 марта международные резервные активы Республики перешагнули порог в 9,4 млрд долларов - это новый рекорд для страны.

Согласно информации, обновлённой Нацбанком 7 марта, за месяц объём ЗВР Беларуси подрос на 74 млн долларов, прибавив меньше процента. Тем не менее, это позволило побить рекорд, продержавшийся больше пяти лет: на 1 января 2020 года объём ЗВР составлял 9,393 млрд долларов.

По данным финансового регулятора, оба ключевых показателя, влияющих на общий объём золотовалютных резервов, в феврале прибавили, хоть и не так значительно, как месяцем ранее:

объём монетарного золота увеличился на 37,6 млн долларов - с 4,868 до 4,905 млрд долларов,

резервные активы в иностранной валюте подросли на 35, 4 млн долларов - с 3,113 млрд долларов до 3,148 млрд долларов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце февраля Национальный банк Беларуси впервые за семь месяцев изменил значения расчётных величин стандартного риска (РВСР). Автоматически это не приводит к изменению ставок по кредитам для физических и юридических лиц, но небольшой их рост тем не менее может произойти.

Нацбанк Беларуси впервые за 7 месяцев изменил «расчётные величины стандартного риска». Как повлияет на кредиты?