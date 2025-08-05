Нацбанк отчитался о новом рекорде ЗВР. За счёт чего Беларусь прибавила 400,3 млн долларов за месяц?

Опубликовано: 05.08.2025 10:51 , Обновлено: 05.08.2025

Национальный банк 5 августа обновил данные по объёму международных резервных активов Беларуси. Они не прекращая растут девятый месяц подряд и к 1 августа приросли ещё 400,3 млн долларов. Посмотрели, за счёт чего золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси увеличились в прошлом месяце.

По состоянию на 1 августа 2025 года показатель ЗВР вплотную приблизился к отметке в 12 млрд долларов. Если быть точнее — белорусские активы сейчас оцениваются в 11,938 млрд долларов. С начала этого года они приросли более чем на 3 млрд долларов, то есть почти на 33,8%.

В прошлом месяце, согласно официальным данным Нацбанка, этот прирост был обеспечен главным образом за счёт резервных активов в иностранной валюте. Этот показатель вырос на 388,9 млн долларов — с 4,427 до 4,817 млрд долларов.

Объём монетарного золота на фоне роста мировых цен на золото в Беларуси вырос не столь значительно, но всё же добавил в копилку Беларуси ещё 18,7 млн долларов — теперь он составляет чуть больше 5,7 млрд долларов.

А вот специальные права заимствования по-прежнему остаётся самым непостоянным показателем, который то прибавляет, то сокращается от месяца к месяцу. За июль он снова сократился, - с 1,418 млрд до 1,41 млрд долларов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторые белорусские специалисты связывают наблюдаемый рост золотовалютных резервов в Беларуси с «постепенной дедолларизацие» экономики страны, переходом в расчётах, например, за нефтепродукты, на российские рубли, а также с более активным использованием в расчётах китайских юаней.

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