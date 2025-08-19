Нацбанк ограничил годовые бонусы топ-менеджерам белорусских банков

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Опубликовано: 19.08.2025 13:04 , Обновлено: 19.08.2025

Национальный банк Беларуси существенно скорректировал правила выплаты бонусов и зарплат топ-менеджерам белорусских банков. В новом постановлении финансовый регулятор прописал ограничение общего размера годовых бонусов, а также ввёл ряд запретов, ограничивающих доходы банковских руководителей.

Корректировки в принципы оплаты труда банковских руководителей Национальный банк внёс своим постановлением №226 от 6 августа, который был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 19 августа и вступит в силу сразу после его публикации.

Главной новацией стало ограничение общей суммы годовых бонусов, на которые могут рассчитывать топ-менеджеры - не более в 5% от чистой прибыли банка (то есть той суммы, которая остаётся в распоряжении банка после уплаты всех обязательных платежей) и не более 12 месячных окладов. Раньше подобные ограничения Нацбанк уже вводил, но только для тех финансовых учреждений, доля государства в которых составляла более 50%. Теперь же лимиты на ежегодные бонусы распространяются на все финансовые учреждения, работающие в Беларуси.

Впрочем, руководству частных банков (то есть тем, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет менее 50%) разрешили добавить топ-менеджерам к годовому бонусу дополнительно три оклада за выполнение специальных показателей, утвержденных советом директоров.

Кроме того, Нацбанк дополнительно запретил руководителям банка и его заместителям получать какие-либо выплаты по гражданско-правовым договорам от учредителей, акционеров, бенефициарных владельцев и иных владельцев, аффилированных лиц банка.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Национального банка Романом Головченко потребовал, чтобы у белорусских банков не было “лишних” денег.

Лукашенко потребовал, чтобы у белорусских банков не было «лишних» денег