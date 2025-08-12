Лукашенко потребовал, чтобы у белорусских банков не было "лишних" денег

Опубликовано: 12.08.2025 12:45 , Обновлено: 12.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа на встрече с председателем правления Национального банка Романом Головченко потребовал, чтобы у белорусских банков не было "лишних" денег.

Вопрос увеличения совокупной прибыли белорусских банков в Администрации Президента (АП) назвали точкой потенциального дисбаланса. С одной стороны, это позитивный показатель работы финансового учреждения, с другой - может рассматриваться как “оттягивание” денег из экономики, пояснили в АП.

Именно стремлением не допустить возникновения подобного дисбаланса в АП объяснили решение изымать часть прибыли работающих в стране банков. Эти деньги направляют напрямую на финансирование белорусской экономики.

“Это очень важно. В банках “лишних” денег быть не должно”, - заявил Лукашенко.

Свою позицию Президент объяснил тем, что источником прибыли банков являются люди, которые хранят у них свои деньги.

“В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики”, - озвучил свои пожелания главе Нацбанка Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Национальный банк поставил перед банковской системой Беларуси задачу повсеместного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в банковские процессы. Как пояснил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров, согласно их планам, в результате банки страны должны трансформироваться и работать в гибридном формате — не только как банки, но и IT-компании.

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