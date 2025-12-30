Нацбанк изменил РВСР с 2026 года. Как повлияет на вклады белорусов?

💼 Официально

Опубликовано: 30.12.2025 10:17 , Обновлено: 30.12.2025

Национальный банк Беларуси пересмотрел перечень своих финансовых инструментов кредитно-депозитного рынка. С 1 января 2026 года в его арсенале появятся две новые расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые влияют на проценты по банковским вкладам. Значения ещё трёх величин, от которых зависят проценты по кредитам, пересмотрели и понизили.

С январь 2026 года Нацбанк решил разделить одну из величин, которая определяет максимальные проценты по новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц (сейчас она установлена на уровне 15,64%) на две отдельные величины. Лимит по процентам будет напрямую зависеть от длительности депозита:

РВСР для рублёвых вкладов со сроком возврата от года до трех лет составит 14,82% годовых,

РВСР для более долгосрочных вкладов, со сроком возврата более трех лет - 15,62% годовых.

Основные кредитные РВСР финансовый регулятор решил оставить прежними (их корректировали совсем недавно, в ноября этого года), но их значения чуть понизили:

для новых инвестиционных кредитов для юрлиц (за исключением льготных) - 11,80% годовых (сейчас 12%),

для новых кредитов юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных) - 13,06% годовых (сейчас 13,13%),

для новых кредитов физлицам (за исключением льготных) - 18,92% годовых (19,1%).

[inf]Напомним, посредством РВСР Нацбанк сдерживает риски в банковской системе, связанные с некоторолируемыми скачками ставок по кредитам и банковским вкладам. По сути, РВСР - это “потолок” доходности по вкладам и лимит на проценты по кредитам. Если какой-то банк захочет установить ставки выше, ему придётся обосновать это решение Нацбанку, а к самому финансовому учреждению будут предъявлять более строгие требования по капиталу и резервам.[/inf]

Напомним, недавно Нацбанк определил, “общие подходы” по установке всеми банками комиссионных за те или иные услуги, которые они оказывают белорусам. Среди них есть и часто используемые практически всеми клиентами банка. В частности, белорусским банкам запретили брать оплату за некоторые переводы с карты на карту.

Нацбанк запретил белорусским банкам брать оплату за некоторые переводы с карты на карту. В каких случаях?