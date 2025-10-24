В Нацбанке объяснили, что все же изменится для белорусов при выдаче займов

Опубликовано: 24.10.2025 14:38 , Обновлено: 24.10.2025

Зампред Нацбанка Беларуси Денис Скобялко заявил, что принятый недавно закон «Об изменении законов по вопросам предоставления займов» призван изменить правила выдачи займов именно для физлиц.

По словам чиновника, закон, который вступит в силу 23 апреля 2026 года, будет лучше защищать права белорусов. В чем это выразится?

Скобялко заявил, что, хотя займы запрещено будет выдавать компаниям, которые не являются участниками рынка микрофинансирования, это не повлияет на случаи, когда наниматель сможет по-прежнему выдавать займы своим работникам.

Также чиновник назвал крайне важной новацией закона запрет на предоставление в залог единственного жилья.

«То есть дом, либо квартира, либо доля в этом доме и квартире не смогут больше предоставляться, если они являются единственными для собственника, не смогут предоставляться в качестве залога», — пояснил Денис Скобялко.

Кроме того, законом ограничивается размер процентов по займам. «Что имеется в виду? Например, по займу, который выдается физическому лицу, размер процентов не сможет превышать половины размера займа, если он выделяется на год», — рассказал представитель Нацбанка.

Также законом устанавливается предел для размеров неустоек, штрафов, пеней и других санкций, которые предусматриваются договором. Такие выплаты не смогут превышать половины размера самого займа.