Нацбанк дал банкам 8 заданий. Три из них коснутся вкладов и кредитов белорусов

Опубликовано: 29.01.2026 18:48 , Обновлено: 29.01.2026

Национальный банк Беларуси (Нацбанк) поставил перед банками страны сразу 8 задач. Среди них есть специфические, рассчитанные на достижение макроэкономических показателей. Но как минимум 3 из них непосредственно касаются простых вкладчиков.

В Нацбанке все задания обосновали желанием выполнить прогноз социально-экономического развития Беларуси в 2026 году, который ранее разработало правительство. В связи с этим от белорусских банков потребовали нарастить объем инвестиционного финансирования не менее чем на 13%. Ещё три задачи касаются вкладов и кредитов простых белорусов:

Довести долю кредитов именно на белорусские товары до 12% от всего объема, но при этом не ниже уровня 2025 года. Нарастить на 40% сумму всех срочных безотзывных банковских вкладов физлиц в белорусских рублях со сроком возврата более одного года. При этом 2,5% от вкладов из пункта 2 должны составлять вклады физлиц в белорусских рублях со сроком возврата более трех лет.

В Нацбанке не уточнили, как банки должны убеждать своих клиентов вкладывать деньги на срок более 3 лет без возможности забрать вклад до истечения срока.

Тем не менее, в Нацбанке также потребовали от банков «в целях повышения уровня вовлеченности банковского сектора в экономические процессы» обеспечить прирост требований банков к экономике на уровне не менее 9%, увеличить долю безналичных операций и повысить уровень цифровизации банковских услуг.

Напомним, что ранее перед состоявшимся у Президента совещанием по вопросам развития сотрудничества с Китаем глава Нацбанка (Национального банка) Беларуси Роман Головченко прокомментировал ситуацию на валютном рынке Республики.

По его словам, Национальный банк не прогнозирует резких перепадов курса белорусского рубля, но ослабление не исключил.

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