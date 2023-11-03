Нацбанк Беларуси выпустил две прямоугольные монеты. Какой номинал?

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Опубликовано: 03.11.2023 10:44 , Обновлено: 03.11.2023

Национальный банк Беларуси объявил, что с 3 ноября 2023 года выпустил в оборот монету ном налом в 50 рублей, у которой есть свое название "Беларуская батлейка".

Она выполнена из серебра (пробой сплава 925), весит 67,20 грамм, а размер ее 64,00 × 32,00 мм. Всего произведено 599 таких монет.

Также в оборот поступил монета из медно-никелевого сплава номиналом в 1 рубль, массой 57,70 грамм и размером 64,00 × 32,00 мм. Таких монет произвели сразу 1 700 штук.

Обе памятные монеты имеют прямоугольную форму, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по периметру. Боковая поверхность монет с насечкой.

“В центре [монет] размещено изображение двухъярусной батлейки со сценой из спектакля «Царь Ирод», слева и справа от нее – ангелы, играющие на музыкальных инструментах. В левой и правой части монеты расположены поля, заполненные стилизованными снежинками”, - сообщили в Нацбанке.

Сколько будет стоит такие памятные монеты, в Нацбанке Беларуси не рассказали, предложив обращаться в кассы и на свой сайт. Зато напомнили, что “являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений”.

Ранее Телеграф сообщил, что правление Национального банка Беларуси утвердило основные направления денежно-кредитной политики страны на 2024 год. Белорусам пообещали “содействовать устойчивому экономическому развитию страны” — сдержать инфляцию на уровне 6%, придерживаться “плавающего курса” валют и “сохранить покупательную способность доходов и сбережений граждан”.

Нацбанк пообещал удержать инфляцию в Беларуси на 6% в 2024 году. Какую ставку для кредитов запланировал?