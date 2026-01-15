Нацбанк Беларуси назвал условие для более дешёвых кредитов - "Если увидим снижение ожиданий"

Опубликовано: 15.01.2026 14:35 , Обновлено: 15.01.2026

В Национальном банке не исключили вероятности снижения процентных ставок по кредитам в 202е году. Условия, при которых кредиты могут подешеветь для белорусов, 15 января назвал первый заместитель председателя правления банка Александр Егоров.

В Нацбанке в целом рассчитывают на то, что уровень процентных ставок в 2026 году сохранится на уровне прошлого года, но не исключили некоторых колебаний, в том числе - удешевления потребительских и инвестиционных кредитов. По словам Егорова, всё будет зависеть “от развития ситуации”.

“Если мы увидим замедление инфляционных процессов, какое-то замедление в рамках целевых 7% и, в принципе, какое-то снижение ожиданий населения, то, безусловно, это приведет и к определенному снижению ставок по депозитам физических лиц”, - заявил представитель Нацбанка.

Егоров напомнил, что в январе финансовый регулятор уже пересмотрел свои расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые влияют как на ставки по вкладам, так и на проценты по кредитам.

“Всё-таки по депозитам уровень ставок будет ниже, чем он сложился в последние два месяца 2025 года. Ну и, соответственно, это за собой потянет и снижение ставок по кредитам. Прежде всего по кредитам на инвестиции и кредитам на товары отечественного производства”, - заявили в Нацбанке.

Напомним, с 1 января 2026 года в арсенале Нацбанка появились две новые расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые влияют на проценты по банковским вкладам. Лимит по процентам теперь напрямую зависит от длительности депозита. Значения ещё трёх величин, от которых зависят проценты по кредитам, пересмотрели и понизили.

Нацбанк изменил РВСР с 2026 года. Как повлияет на вклады белорусов?