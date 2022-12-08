Нацбанк Беларуси исключил евро из валютной корзины

Опубликовано: 08.12.2022 13:13 , Обновлено: 27.03.2023

Национальный банк Беларуси решил исключить евро из корзины валют с 12 декабря 2022 года. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

«Принято решение об исключении с 12 декабря 2022 г. евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют», — сообщили в Нацбанке.

Теперь весы валют при расчете стоимости корзины установят следующим образом:

для российского рубля – 60%;

доллара США – 30%;

китайского юаня – 10%.

При этом добавили, что проведение торгов евро на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжится. Официальный курс белорусского рубля к евро планируют устанавливать на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.

Такое решение в Нацбанк объяснили увеличением объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро.

Напомним, что с 15 июля Национальный банк Беларуси решил включить китайский юань в корзину иностранных валют. Таким образом, Нацбанк снизил вес евро с 20% до 10% в пользу китайского юаня.

Новость Телеграф

Кстати, ранее Телеграф писал, что начальник управления монетарной политики Нацбанка Беларуси Дмитрий Мурин заявил в эфире гостелеканала СТВ, что не знает, каким будет курс доллара в Беларуси в 2023 году.

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