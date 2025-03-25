Нацбанк Беларуси анонсировал выпуск памятной банкноты в 80 рублей. Что изображено?

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Опубликовано: 25.03.2025 18:19 , Обновлено: 25.03.2025

Национальный банк Республики Беларусь 31 марта 2025 года решил выпустить в обращение памятную банкноту номиналом 80 рублей, посвящённую 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банкнота имеет размер 150×70 мм. Тираж составит 80 000 штук.

На лицевой стороне купюры изображён Главный монумент Брестской крепости (также известный как «Мужество»), скульптура «Родина-мать», а также другие «знаковые для Беларуси сооружения и символы мира».

На оборотной стороне мы видим руки матери и ребёнка на фоне национального орнамента, «Ворот Минска» и цветка яблони, а также взлетающих аистов.

Кроме того, Нацбанк анонсировал и памятные монеты к этой дате: серебряную номиналом 20 рублей и медно-никелевую номиналом 1 рубль.

Фото: nbrb.by

Об отпускной стоимости новой банкноты и монет регулятор не сообщил.

Выпущенные банкноты и монеты, по заверению Нацбанка, являются законным платёжным средством в Беларуси и обязательны к приёму по номинальной стоимости при всех видах платежей.

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