Нацбанк Беларуси анонсировал выпуск монеты номиналом 100 рублей. В чём нюанс?

Опубликовано: 10.02.2025 10:27 , Обновлено: 10.02.2025

Национальный банк Республики Беларусь анонсировал выпуск в обращение новой золотой слитковой (инвестиционной) монеты «Славянка» номиналом 100 рублей. Решение о подготовке к выпуску монеты принято постановлением Правления Нацбанка от 7 февраля 2025 года № 32.

Новая монета будет изготовлена из золота 999,9 пробы, её масса составит 15,55 грамма (1/2 тройской унции). Тираж монеты — 3000 штук, сообщил регулятор.

В дизайне монеты планируется сохранить уже знакомый по ранее выпущенным инвестиционным монетам «Славянка» образ молодой женщины с ребёнком на руках в окружении двух райских птиц и надписью «Славянка».

Выпуск новой монеты должен расширить линейку инвестиционных монет Нацбанка и представить дополнительные возможности для инвестирования в драгоценные металлы.

В настоящее время в обращении уже находятся золотая инвестиционная монета «Славянка» номиналом 50 рублей (7,78 г, 1/4 тройской унции, проба 999,9) и серебряная инвестиционная монета «Славянка» номиналом 20 рублей (31,10 г, 1 тройская унция, проба 999,9).

По данным Нацбанка, эти монеты пользуются высоким спросом. Стоимость уже отчеканенных монет «Славянка» (на 10 февраля) составляет 2575,71 рубля за золотую монету номиналом 50 рублей и 133,29 рубля за серебряную монету номиналом 20 рублей.

Это позволило примерно оценить, сколько будет стоить новая золотая монета, так как её начальная стоимость официально ещё не объявлялась.

Кстати, в Беларуси резко выросли золотовалютные резервы (ЗВР). За месяц их объём увеличился сразу на 410,6 млн долларов, то есть более чем на 4,6%. Журналисты Telegraf.news посмотрели, что именно обеспечило такой заметный рост показателя.

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