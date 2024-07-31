"Набираем, сколько хотим" - Белорус предложил бесплатные трехметровые дрова. Где такая щедрость?

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Опубликовано: 31.07.2024 17:07 , Обновлено: 31.07.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, а по сути, объявление, в котором рассказал, что отдает даром "очень много" трехметровых дров. Самовывоз бесплатный, но можно воспользоваться услугой лесовоза.

“Точка раздачи” - в Борисове Минской области. “Дрова бесплатно никому не надо? Абсолютно бесплатно! Приезжаем, набираем, сколько хотим. Вам даже бесплатно загрузят”, - сказал автор ролика.

И заверил, что дров “очень много”. “Хватит всем! Здесь высота - примерно с двухэтажный дом. Длина - три метра, есть классные бруски. Все “трехметровочки”, - отметил белорус.

И продолжил, что для доставки по Борисову можно воспользоваться услугой лесовоза за 150 рублей. “На район будет почасовая оплата. А бесплатно можете приезжать, набирать сами”, - добавил мужчина.

“Шикарные дрова! Я из таких себе стульев кентукки сделала, причем покупала их [эти дрова]”, - написала одна комментаторша.

“Что, реально бесплатно?” - засомневался другой.

Кто-то же не поверил предложению: “Бесплатно только сыр в мышеловке”.

[info_b]Адрес, где раздают бесплатно дрова, и контактный номер телефона мужчина оставил в одном из комментариев к тиктоку. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой назвал цену для белорусов на куб древесины, которую заготовили после шторма, обрушившегося на страну в середине июля. “Наши граждане и предприятия могут ее купить и использовать”, - сказал Крутой.

Крутой назвал цену для белорусов на куб древесины, заготовленной после шторма