На сколько увеличат штраф за нарушение ПДД, если его не оплатить за 30 дней? В ГАИ Беларуси напомнили

Опубликовано: 02.08.2024 13:42 , Обновлено: 02.08.2024

В Госавтоинспекции Гомельской области напомнили, сколько придётся заплатить нарушителю ПДД, если он не оплатит выписанный ему штраф в течение 30 дней. По словам инспекторов, через месяц в гости к должникам придут судебные исполнители и сотрудники ГАИ, которые заставят заплатить в принудительном порядке куда большую сумму.

Так, согласно белорусскому законодательству, если водителю или пешеходу вынесли постановление в виде штрафа, его необходимо оплатить в 30-дневный срок. В случае просрочки сумма увеличивается на 2 базовые величины, которые на сегодняшний день эквивалентны 80 рублям.

Например, если инспектор ГАИ выписал штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде, нарушитель обязан заплатить 100 БВ — 4000 рублей. В случае, если просрочить платёж, размер штрафа увеличится на 2 БВ и составит уже 4080 рублей.

Кроме того, такая ситуация может быть чревата и другими последствиями. Так, материал административного дела направят в отдел принудительного исполнения, где в отношении нарушителя могут принять следующие меры:

описать или изъять имущество;

наложить арест на имущество;

арестовать денежные средства;

запретить пользоваться собственным имуществом;

временно ограничить право на управление транспортом и др.

[info_b]Наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД водители и пешеходы могут посмотреть на официальном сайте МВД Беларуси, то есть здесь.[/info_b]

“Во избежание подобных случаев, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует первым делом не допускать нарушений ПДД, но если в отношении вас всё-таки вынесено постановление в виде штрафа, то необходимо оплатить его в установленные сроки”, — подытожили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились