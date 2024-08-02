На сколько увеличат штраф за нарушение ПДД, если его не оплатить за 30 дней? В ГАИ Беларуси напомнили
В Госавтоинспекции Гомельской области напомнили, сколько придётся заплатить нарушителю ПДД, если он не оплатит выписанный ему штраф в течение 30 дней. По словам инспекторов, через месяц в гости к должникам придут судебные исполнители и сотрудники ГАИ, которые заставят заплатить в принудительном порядке куда большую сумму.
Так, согласно белорусскому законодательству, если водителю или пешеходу вынесли постановление в виде штрафа, его необходимо оплатить в 30-дневный срок. В случае просрочки сумма увеличивается на 2 базовые величины, которые на сегодняшний день эквивалентны 80 рублям.
Например, если инспектор ГАИ выписал штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде, нарушитель обязан заплатить 100 БВ — 4000 рублей. В случае, если просрочить платёж, размер штрафа увеличится на 2 БВ и составит уже 4080 рублей.
Кроме того, такая ситуация может быть чревата и другими последствиями. Так, материал административного дела направят в отдел принудительного исполнения, где в отношении нарушителя могут принять следующие меры:
- описать или изъять имущество;
- наложить арест на имущество;
- арестовать денежные средства;
- запретить пользоваться собственным имуществом;
- временно ограничить право на управление транспортом и др.
[info_b]Наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД водители и пешеходы могут посмотреть на официальном сайте МВД Беларуси, то есть здесь.[/info_b]
“Во избежание подобных случаев, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует первым делом не допускать нарушений ПДД, но если в отношении вас всё-таки вынесено постановление в виде штрафа, то необходимо оплатить его в установленные сроки”, — подытожили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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