"Это много или мало?" - В МАРТ рассказали на сколько подорожал салат Оливье в Беларуси за 2023 год. А мы проверили

Опубликовано: 24.12.2023 21:54 , Обновлено: 25.12.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил в эфире гостелеканала ОНТ 24 декабря, что часть ингредиентов для салата Оливье за 2023 год подорожала, а часть подешевела. В целом, по его словам, цена блюда изменилась на сущие копейки.

“Условно говоря, на 2,4% подорожала вареная колбаса. Это много или мало? За килограмм в целом пара копеек. Ингредиенты, цены на которые выросли, подорожали от 2,5% до 5%. А, например, картофель подешевел к уровню прошлого года на 17,6%. Поэтому, в принципе, баланс плюс-минус будет находиться на уровне прошлого года, с небольшим ростом”, - [link href=“https://ont.by/news/podnimutsya-li-ceny-na-produkty-posle-novogo-goda-rasskazal-ministr-torgovli-belarusi” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] чиновник.

Индекс Оливье - на сколько всё-таки подорожал салат?

Посчитать, на сколько на самом деле подорожал традиционный в Беларуси на Рождество и Новый год салат, совершенно не сложно. Для начала надо определиться, что в рецепте.

Что должно быть в классическом Оливье?

«Правильный» Оливье готовится очень просто и содержит немного составляющих. Ведь его корни лежат в СССР - стране тотального дефицита и минимального ассортимента в магазинах. В западных странах, кстати, его тоже знают и называют «русским картофельным» салатом. Вот классический состав:

яйца – 4 шт,

картофель вареный - 4 средних штуки,

морковка вареная - 1 шт,

колбаса вареная “докторская” – 300-400 г,

огурцы только маринованные – 4 средних шт.

горошек зеленый консервированный мозговых сортов – 1 банка весом 200 - 250 г.

майонез – 3-4 ст. л.

Молотый черный перец,

соль по вкусу.

Итак, нам осталось подсчитать изменение цен на каждую составляющую. Все цены, кроме горошка (в ведомстве его не отслеживают), взяты из статистики Белстата. Так как за декабрь 2023 года данные появится только в январе, мы использовали цены ноября. Соль и перец считать не будем в виду их малого количества в салате.

Наименование Цена декабрь 2022 Цена ноябрь 2023 Разница в % Картофель 0,96 руб 0,75 руб -21.88% Яйца 2,98 руб 3,23 руб +8.39% Морковь 0,97 руб 1,03 руб +6.19% Колбаса 9,26 руб 9,37 руб +1.19% Огурцы маринованные 5,10 руб 5,46 руб +7.06% Горошек 1,5 руб 1,5 руб -10.67% Майонез 9,40 руб 8,73 руб -7.13%

Согласно рецептуре выше и в пересчёте на цены за необходимые граммы и штуки, в 2022 году салат стоил: 0,48 + 1,19 + 0,19 + 3,7 + 2,04 + 1,5 + 1,88 = 10,98 руб .

А уже в 2023 году за Оливье надо отдать: 0,375 + 1,29 + 0,2 + 3,75 + 2,18 + 1,5 + 1,74 = 11,35 руб .

Итого вышло, что за 11 месяцев 2023 года порция салата Оливье на четырех человек выросла в цене на 3,37% (+37 копеек). Ну как? Готовы ответить на вопрос министра Богданова, много ли это или мало?

[info_b]Что может быть не так с нашими расчетами? Мы не считали лук (в классическом рецепте нет, но многие добавляют), а ещё взяли цену горошка по самому низу рынка, сравнив цены на сайте одного из самых популярных интернет-магазинов продуктов в Беларуси. На самом деле, банка может стоить и больше, 2-5 рублей, но и в прошлом году была такая же разбежка.[/info_b]

[info_b]В России, кстати, набор продуктов на салат Оливье подорожал в 2023 году на 7,7% по сравнению с 2022 годом. Цена салата для четырех человек выросла 523 рос. руб., увеличившись на 37 руб., расскзали в российском аналитическом ресурсе “Платформа ОФД”. [/info_b]

Ранее Телеграф написал, что в Беларуси наступила пора зимних праздников. У многих белорусов Рождество 25 декабря, как и Новый год, не обходится без любимого салата. Естественно, многие готовят Оливье чуть ли не в промышленных масштабах. Съедается тоже не все. Сколько можно хранить Оливье, чтобы не получить отравление и не омрачать новогодние торжества себе и близким?

Сколько можно хранить Оливье? Это правило должны соблюдать все белорусские любители салата