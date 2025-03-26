На рынке под Минском начали продавать съедобные цветы. Что по цене?

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Опубликовано: 26.03.2025 11:20 , Обновлено: 26.03.2025

В продаже на рынке "Новый Лебяжий" в деревне Таборы (Минский район) на этой неделе на прилавках с овощами и фруктами заметили необычный товар - съедобные цветы. Их нередко используют кулинары для украшения десертов и изысканных закусок. Узнали цену на этот товар и на более ходовые продукты - сезонные фрукты и овощи.

Съедобные цветы на одном из прилавков на Таборах заметила журналистка агентства “Минская правда”. Их продают в небольших пластиковых контейнерах. Точную граммовку продукта журналистка не указала, но визуально по фото можно сказать, что цветов в одном контейнере - максимум на пару порций. А вот цена немалая - 9 рублей .

В ассортименте несколько видов съедобных цветов, причём все они, наверняка, вам хорошо известны, а некоторые, возможно, даже растут у вас на подоконнике. Например, бегония вечноцветущая. Её кисловатыми на вкус цветами часто украшают фруктовые и овощные салаты, бутерброды, сырные и творожные закуски, а также десерты. Среди представленных на прилавке в Таборах съедобных цветов также были замечены хорошо известные белорусам анютины глазки (они считаются одними из самых популярных съедобных цветов) и более экзотичная турецкая гвоздика. Продавец заверила, что эти цветы “выращиваются специально для блюд”.

Из прочих экзотичных продуктов, которые сейчас можно встретить на рынке в Таборах - драконье сердце за 14 рублей за кило, греческая клубника по достаточно демократичной для “несезона” цене в 20-25 рублей за кило, и иранский арбуз за 7 рублей за кило.

Фото: "Минская правда"

Цены на фрукты и овощи

Впрочем, на Таборы, как правило, едут, чтобы закупиться сезонными фруктами и овощами. Цены там, как правило, несколько ниже, чем в магазинах и на рынках столицы.

Так, по данным агентства, сейчас на рынке появилось много свежей зелени, цена на которую держится на достаточно демократичном уровне (указаны за килограмм):

зеленый лук - 7,5 рублей,

микрозелень - 3 рубля,

кинза - 4 рубля,

редис в мешках - 5 рублей.

А вот сезон мандаринов, судя по всему, в Беларуси уже подходит к концу. По словам журналистки, на рынке ещё можно найти эти “новогодние” цитрусы за 4 рубля, однако средняя розничная цена, по информации самой администрации рынка, уже держится в районе 8-10 рублей.

Цены на классическое трио огурцы-помидоры-перцы на Таборах на этой неделе следующие:

помидоры - от 6 до 22 рублей за кило,

огурцы — от 6 до 7,28 рубля,

перцы - от 7 до 9 рублей.

Цены на рынке «Новый Лебяжий» на 21.03.2025

Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине марта в одном из популярных белорусских сервисов доставки продуктов питания заметили свежие помидоры в пять раз дороже, чем в среднем по рынку. За килограмм такой “экзотики” придётся отдать 64,99 рубля, причем эта цена — уже со скидкой. Полная стоимость, указанная на сайте продавца, достигала 82,2 рубля.

Дороже свежей клубники. В Беларусь завезли «экзотичные» помидоры по 64,99 рубля