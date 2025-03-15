Дороже свежей клубники. В Беларусь завезли «экзотичные» помидоры по 64,99 рубля

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Опубликовано: 15.03.2025 11:21 , Обновлено: 15.03.2025

В одном из популярных белорусских сервисов доставки продуктов питания на днях заметили свежие помидоры в пять раз дороже, чем в среднем по рынку. За килограмм такой "экзотики" придётся отдать 64,99 рубля, причем эта цена - уже со скидкой. Полная стоимость, указанная на сайте продавца, достигает 82,2 рубля.

На дорогостоящую новинку обратил внимание белорусский фудблогер Павел Крамарь, известный под ником Мерзкий Кокобай.

“Возьму пару килограмм на томатный сок. Кайф!” - подписал блогер скриншоты с сайта сервиса Edostavka.

Мы нашли этот товар на сайте. Компания разместила его в разделе под названием “Немного экзотики”, в одном ряду с авокадо, кумкватом, пи­та­хайей, грибами шиитаке и прочими действительно экзотичными для Беларуси продуктами.

Примечательно, что цена на “экзотичные” розовые томаты оказалась даже выше, чем у свежей греческой клубники. Её в марте, далёком от высокого сезона этой любимой многими белорусами ягоды, продают по акционной цене в 49,99 рубля , то есть в 1,3 раза дешевле розовых томатов.









Судя по информации, указанной продавцом, привезли в Беларусь “томатную экзотику”, помеченную как “премиумный” продукт, из солнечного Азербайджана. При этом в этом же сервисе доставке можно заказать турецкий розовый томат по цене в пять раз ниже - всего за 12,99 рубля за кило.

В начале марта, как сообщил Telegraf.news, министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович рассказал об итогах проверки стабилизационных фондов по всей Беларуси. По его словам, в “закрома родины” проверяющих направили, чтобы убедиться в том, что сохранившихся объемов плодоовощной продукции достаточно, чтобы обеспечить весь потребительский рынок страны до конца межсезонья.

Хватит ли белорусам своих свежих овощей и фруктов до нового урожая? МАРТ проверил закрома