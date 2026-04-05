На Минщине предложили работу, которая поможет "очень быстро купить собственное жилье"

Опубликовано: 05.04.2026 08:34 , Обновлено: 05.04.2026

УВД Минской области разместило рекламу работы в силовых органах, среди преимуществ такой работы там указали возможность получить высшее образование на льготных условиях и "очень быстро" построить свое жилье.

Таким образом в УВД предложили работу в ОМОН (отряд милиции особого назначения). Вот полный список преимуществ, которые пообещали претендентам на работу в спецподразделении милиции:

Перспектива карьерного роста

Льготное кредитование (возможность очень быстро приобрести собственное жильё)

Получение высшего образования на бесплатной основе

Также в УВД заявили, что устроившиеся на такую работу получат “достойную заработную плату, отпуск до 45 суток и спецобслуживание в ведомственных санаториях и клиниках”.

В сообщении, правда, не указана примерная зарплата.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому военнослужащие смогут получать жилье во владение без оплаты его стоимости. Однако сделать это можно будет только после 25 лет службы.

После 20 лет службы силовики смогут забрать арендное жилье на платной основе. Им необходимо будет выплатить его стоимость в рассрочку на 15 лет. А если экс-силовик не захочет оплачивать жилье, то он все равно сможет им пользоваться на праве аренды “с возможностью продления договора найма до улучшения ими жилищных условий”.

Лукашенко разрешил силовикам получать жилье бесплатно